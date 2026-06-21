Оккупанты ночью терроризировали Украину: есть погибшая и раненые

Войска РФ атаковали три района Днепропетровской области, Одесскую область и Харьков.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-nochyu-terrorizirovali-ukrainy-est-pogibshaya-i-ranenye-10774508.html Ссылка скопирована

Оккупанты ночью терроризировали Украины / коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/odeskaODA

Кратко:

В Днепропетровской области погибла 70-летняя женщина

Враг атаковал гражданскую инфраструктуру юга Одесской области

Российский дрон попал в многоэтажный дом в Харькове

Войска РФ с вечера более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области авиабомбами, беспилотниками и артиллерией. Один человек погиб, еще девять получили ранения. Об этом 21 июня сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, в Никопольском районе пострадали Никополь, Миривская, Покровская, Красногригоровская и Марганецкая громады. Повреждены многоквартирный и частные дома, автомобиль. Погибла 70-летняя женщина.

видео дня

В Синельниковском районе под ударом были Шахтерская, Васильковская и Покровская громады. Повреждены лицей, гимназия, более 10 частных домов, автомобили. Ранения получили девять человек.

В Криворожском районе оккупанты нанесли удар по Грушевской громаде. Повреждены частный дом и хозяйственное строение.

В Днепропетровской области погибла 70-летняя женщина / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Враг атаковал гражданскую инфраструктуру юга Одесской области

Российские войска в ночь на воскресенье, 21 июня, нанесли удар по гражданской инфраструктуре на юге Одесской области, сообщил в своем Телеграм-канале глава ОВА Олег Кипер.

"Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру юга Одесской области. Никто не пострадал", – написал он.

Кипер отметил, что в Измаильском районе в результате атаки поврежден жилой сектор. В результате попадания загорелись частный жилой дом и приусадебное строение. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Враг атаковал гражданскую инфраструктуру юга Одесской области / Фото: t.me/odeskaODA

Российский дрон попал в многоэтажный дом в Харькове

Российская "Молния" попала в 12-этажное здание в Киевском районе Харькова, сообщил в своем Телеграм-канале глава города Игорь Терехов.

"Попадание между двумя верхними этажами дома. Выбиты окна... На данный момент пострадавших нет", – написал Терехов.

Какую новую опасность несут "Шахеды" — мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

Угроза заключается в том, что оператор видит то же самое, что и дрон. Россияне используют эти дроны для поражения движущихся целей, например, локомотивов поездов.

Массированный удар по Украине — новости по теме

Как сообщал Главред, в результате массированного удара страны-агрессора РФ в Полтаве ранения получили четверо детей в субботу, 20 июня. Как сообщила секретарь Полтавского городского совета Катерина Ямщикова, раненые дети госпитализированы.

Напомним, российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. Разрушены предприятия, колледж и инфраструктура.

Ранее российские оккупанты атаковали Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Один из дронов попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена башня Иоанна Кушника.

Читайте также:

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред