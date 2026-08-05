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Люди погибли на ж/д платформе: число жертв атаки РФ на Киевщину выросло до 14

Анна Ярославская
5 августа 2026, 08:40
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Больше всего жертв - в Броварском районе, где враг попал по логистическим центрам возле железной дороги.
Атака РФ на Киевщину
Россия ударила по Киевщине - 14 погибших и десятки раненых после атаки / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_kyiv_region

Кратко:

  • 14 погибших и 22 раненых на Киевщине после атаки РФ
  • Девять жертв - в Броварском районе
  • Тела обнаружили возле атакованных логистических центров

Четырнадцать мирных жителей погибли в результате массированной комбинированной атаки России на Киевскую область, еще 22 человека травмированы. Самые большие потери - в Броварском районе, где убиты девять человек. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

В Бучанском районе враг убил еще четырех мирных жителей. Еще один человек погиб в Фастовском районе.

видео дня

В Броварском районе ранения получили 12 человек, в Фастовском - трое, еще семеро пострадали в Бучанском районе.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

"Россия вновь принесла смерть и разрушения на нашу землю, забирая жизни мирных людей. За каждое такое преступление непременно наступит справедливая ответственность", - подчеркнул Ткаченко.

  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киевскую область 5 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины

Тела нашли возле объектов, по которым целился враг

Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона. Часть людей, которые не выжили, обнаружили под открытым небом, в нескольких десятках метров от объектов, в которые попали россияне.

"По оперативной информации, есть погибшие, которых обнаружили на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров", - сообщили в Укрзализныце.

На местах попаданий в Броварском районе до сих пор работают оперативные службы, параллельно идут восстановительные работы. О возобновлении движения перевозчик обещает сообщить отдельно.

Пассажиров выводили из составов во время обстрела

Обстрел напрямую затронул и пассажирские перевозки: во время налета железнодорожники были вынуждены выводить людей из поездов и помещений станций, а часть маршрутов замерла.

"Во время массированной комбинированной атаки движение поездов и работа станций приостанавливались, персонал станций и пассажиры поездов эвакуировались. Продолжаем работать в особом режиме в периоды массированных атак и извиняемся за возможные сбои в графике", - отметили в компании.

Перевозчик выразил соболезнования семьям всех погибших и пострадавших на Киевщине и в столице.

РФ ударила баллистикой по Киеву и области - новости

Как писал Главред, в ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения.

По состоянию на 08:15 известно о 26 пострадавших в столице в результате атаки.16 раненых находятся в стационарах городских больниц. Один человек погиб.

Стоит отметить, что армия РФ атаковала гражданские цели во время ночной атаки. Под удар попали:

  • продуктовые склады "Фоззи", "Сильпо", "Новус";
  • склад маркетплейса "Розетка";
  • строительные магазины "Эпицентр";
  • отделение "Новая Почта";
  • гражданские транспортные логистические компании;
  • тепличный цветочный комплекс.

  • Последствия атаки на Киев 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киев 5 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Киев 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киев 5 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Киев 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киев 5 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Киев 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киев 5 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Киев 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киев 5 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Киев 5 августа 2026
    Последствия атаки на Киев 5 августа 2026 Фото: ГСЧС

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Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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