Люди погибли на ж/д платформе: число жертв атаки РФ на Киевщину выросло до 14

Кратко:
- 14 погибших и 22 раненых на Киевщине после атаки РФ
- Девять жертв - в Броварском районе
- Тела обнаружили возле атакованных логистических центров
Четырнадцать мирных жителей погибли в результате массированной комбинированной атаки России на Киевскую область, еще 22 человека травмированы. Самые большие потери - в Броварском районе, где убиты девять человек. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
В Бучанском районе враг убил еще четырех мирных жителей. Еще один человек погиб в Фастовском районе.
В Броварском районе ранения получили 12 человек, в Фастовском - трое, еще семеро пострадали в Бучанском районе.
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
"Россия вновь принесла смерть и разрушения на нашу землю, забирая жизни мирных людей. За каждое такое преступление непременно наступит справедливая ответственность", - подчеркнул Ткаченко.
Тела нашли возле объектов, по которым целился враг
Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона. Часть людей, которые не выжили, обнаружили под открытым небом, в нескольких десятках метров от объектов, в которые попали россияне.
"По оперативной информации, есть погибшие, которых обнаружили на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров", - сообщили в Укрзализныце.
На местах попаданий в Броварском районе до сих пор работают оперативные службы, параллельно идут восстановительные работы. О возобновлении движения перевозчик обещает сообщить отдельно.
Пассажиров выводили из составов во время обстрела
Обстрел напрямую затронул и пассажирские перевозки: во время налета железнодорожники были вынуждены выводить людей из поездов и помещений станций, а часть маршрутов замерла.
"Во время массированной комбинированной атаки движение поездов и работа станций приостанавливались, персонал станций и пассажиры поездов эвакуировались. Продолжаем работать в особом режиме в периоды массированных атак и извиняемся за возможные сбои в графике", - отметили в компании.
Перевозчик выразил соболезнования семьям всех погибших и пострадавших на Киевщине и в столице.
РФ ударила баллистикой по Киеву и области - новости
Как писал Главред, в ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения.
По состоянию на 08:15 известно о 26 пострадавших в столице в результате атаки.16 раненых находятся в стационарах городских больниц. Один человек погиб.
Стоит отметить, что армия РФ атаковала гражданские цели во время ночной атаки. Под удар попали:
- продуктовые склады "Фоззи", "Сильпо", "Новус";
- склад маркетплейса "Розетка";
- строительные магазины "Эпицентр";
- отделение "Новая Почта";
- гражданские транспортные логистические компании;
- тепличный цветочный комплекс.
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Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.
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