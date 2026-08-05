Коварный тест по ПДД, вызывающий споры: кто из водителей нарушает правила

Тесты по ПДД помогают освежить знания и выявить пробелы, которые могут оставаться незамеченными годами.

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Запутанный тест по ПДД для водителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто имеет право развернуться на этом перекрестке

Какой водитель нарушает требования ПДД

Даже если водитель управляет автомобилем много лет и уверенно чувствует себя за рулем, это не означает, что его знание ПДД остается безупречным. Именно поэтому периодическое прохождение тестов полезно не только для новичков, но и для тех, кто имеет большой опыт.

Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: кто из водителей нарушает правила?

видео дня

Кто из водителей нарушает правила / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Водитель красного автомобиля. Водитель белого автомобиля. Оба нарушают. Оба не нарушают правила.

Объяснение задачи

В данной ситуации изображен перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Оба намерены выполнить разворот и уже включили для этого соответствующие левые поворотники. Кроме того, на светофоре горит зеленый сигнал.

Также на перекрестке установлен знак 3.23 "Поворот налево запрещен". Этот знак имеет желтый фон и является временным. Несмотря на запрет поворота налево, этот знак не запрещает выполнить разворот на перекрестке.

Стоит обратить внимание и на знак 5.16 "Направления движения по полосам". Согласно этому знаку, с левой полосы, которую занимает водитель красного автомобиля, разрешен только поворот налево. А вот с правой полосы, по которой движется белый автомобиль, можно проехать прямо и повернуть налево.

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Если знак "Направления движения по полосам" разрешает поворот налево с крайней левой полосы, то он разрешает и разворот с этой полосы. Однако разворот разрешается только и исключительно с крайней левой полосы.

Таким образом, водитель красного автомобиля имеет полное право выполнить разворот, в отличие от водителя белого, которому с его полосы разрешено движение прямо и был бы разрешен поворот налево, если бы не было запрещающего знака. Правильный вариант ответа - 2.

Интересная задача по ПДД для водителей - видео:

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Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, посвящённый правилам дорожного движения. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулём и напоминает о правилах дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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