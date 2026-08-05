После удара по Киеву МО РФ опубликовало циничный пост с угрозами: к чему готовиться

Эскалация нарастает. Оккупанты попытались оправдать удар по столице Украины и пригрозили новой атакой.

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Минобороны РФ выложило в Сети ракету с угрозой после атаки на Киев и область / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/mod.mil.rus

Кратко:

РФ пытается цинично оправдать очередной смертельный удар по Украине

Угрозы атак появились в официальном Telegram-канале МО РФ

После массированного ракетного удара по Киеву и области в ночь на 5 августа Минобороны страны-агрессора РФ опубликовало в своем официальном Telegram-канале изображение с баллистической ракетой и агрессивным лозунгом, который можно воспринимать как угрозу новых атак по Украине и оправдание нынешнего смертельного удара.

На опубликованной картинке изображен запуск ракеты с надписью: "Бьем, раз слов не понимают".

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Под изображением размещена еще одна фраза: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!".

Провокационное сообщение МО РФ после атаки на Украину / Скриншот

Пост появился спустя несколько часов после массированного комбинированного удара по Киеву и Киевской области. В результате атаки, по данным украинских властей, погибли мирные жители, десятки людей получили ранения, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, возникли масштабные пожары.

Смотрите видео - Кадры запуска баллистических ракет по Киеву и области:

Одновременно с публикацией изображения российское военное ведомство распространило заявление, в котором попыталось обосновать удар. В Минобороны РФ утверждают, что целью стали исключительно транспортно-логистические и распределительные центры, которые якобы использовались для хранения товаров двойного назначения, комплектующих для беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и другого имущества в интересах ВСУ.

В частности, российская сторона заявила о поражении логистического центра "МЛП-Чайка", терминалов "Новой почты", логистического центра "Эпицентр", объектов "Рабен Украина", "Терминал Бровары" и других складских комплексов в Киеве и Киевской области.

Кроме того, в сообщении утверждается, что южнее Одессы были поражены три сухогруза, которые якобы перевозили вооружение для Украины.

Однако фактические последствия атаки свидетельствуют о другом. Под удары попали гражданские логистические центры, склады коммерческих компаний и объекты гражданской инфраструктуры.

Таким образом, заявления российского военного ведомства о поражении объектов, якобы связанных с хранением товаров двойного назначения или производством беспилотников, не подтверждаются публично представленными доказательствами. При этом последствия удара зафиксированы именно на гражданских объектах, которые обеспечивали работу логистики, торговли и почтовых сервисов.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

ПВО не смогла сбить ни одну из 28 ракет во время атаки РФ

Как писал Главред со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, минувшей ночью Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику.

На этот раз враг использовал:

4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс";

24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 из Брянской и Курской областей РФ;

115 ударных БпЛА типа Shahed (большинство из них - реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

В Воздушных силах подтвердили, что основное направление удара - Киевская область.

В ВС ВСУ подтвердили попадание ракет и 17 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

РФ ударила баллистикой по Киеву и области - новости

В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения.

По состоянию на 08:15 известно о 26 пострадавших в столице в результате атаки.16 раненых находятся в стационарах городских больниц. Один человек погиб.

Четырнадцать мирных жителей погибли в результате массированной комбинированной атаки России на Киевскую область, еще 22 человека травмированы. Самые большие потери - в Броварском районе, где убиты девять человек.

Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона. Часть людей, которые погибли, обнаружили на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров.

Стоит отметить, что армия РФ атаковала гражданские цели во время ночной атаки. Под удар попали:

продуктовые склады "Фоззи", "Сильпо", "Новус";

склад маркетплейса "Розетка";

строительные магазины "Эпицентр";

отделение "Новая Почта";

гражданские транспортные логистические компании;

тепличный цветочный комплекс.

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Об источнике: Минобороны России Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере обороны, а также руководству Вооруженными Силами РФ. Министр обороны РФ - Андрей Рэмович Белоусов (с мая 2024 года). Верховный главнокомандующий - президент РФ. Штаб-квартира: г. Москва, ул. Знаменка, д. 19 (Главный штаб / Национальный центр управления обороной РФ - Фрунзенская наб., д. 22/2). Официальный сайт: mil.ru

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