Не сбили ни одной баллистической ракеты: в ВС сообщили о последствиях атаки РФ

Основным направлением удара противника стала Киевская область.

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Попадания ракет и дронов зафиксированы в 26 точках / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/dsns_telegram

Кратко:

Россия атаковала Украину более 20 ракет этой ночью

Украинская ПВО не смогла сбить ни одной баллистической ракеты

Во время ночной атаки россияне не атаковали военные цели

В ночь на 5 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину 4 противокорабельными ракетами "Циркон"/"Оникс", 24 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 и 115 ударными БПЛА, большинство из которых были реактивными.

Как сообщили в Воздушных Силах ВС Украины, враг запускал ракеты и беспилотники Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы Пародия из направлений: Миллерово, Орел, Ростовской, Курской и Брянской областей, ВОТ Донецка и Гвардейского.

видео дня

Скриншот из telegram-канала Главред

Смотрите видео, как РФ запускала баллистические ракеты:

"Основное направление удара - Киевщина. По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении.

Статистика Воздушных сил ВСУ / фото: t.me/kpszsu

Попадание ракет и 17 ударных дронов зафиксировано на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Какие цели атаковала РФ этой ночью

Мониторинговый канал єРадар сообщил, что во время ночной комбинированной атаки страна-агрессорка Россия не атаковала ни одной военной цели.

Под удар попали только продуктовые склады украинских супермаркетов, склады маркетплейса "Розетка", отделения "Новой почты", строительные магазины "Эпицентр", гражданские транспортные логистические компании и тепличный цветочный комплекс.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

РФ переходит на новый формат ударов по Украине

Главред писал, что по словам спикера Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, Россия во время ударов по Украине делает ставку на реактивные беспилотники, в то же время сокращая количество обычных дронов.

Несмотря на это, самым сложным для перехвата остается баллистическое вооружение - именно оно является основным вызовом для Украины. Что касается остальных средств, здесь вопрос количественного и качественного состава, приобретенного опыта.

Комбинированная атака РФ 5 августа – что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 5 августа российские войска массированно атаковали Киев баллистикой.Одна из ракет ударила по Оболонском районе столицы.

26 людей пострадали после ночного удара РФ в Киеве. 15 раненых медики госпитализировали. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным медиков, погиб один человек.

Также стало известно, что четырнадцать мирных жителей погибли в результате массированной комбинированной атаки России на Киевскую область, еще 22 человека получили ранения. Наибольшие потери – в Броварском районе, где погибли девять человек.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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