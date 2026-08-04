Зачем класть кубики льда в сушилку: результат удивит даже опытных хозяек

Кубики льда в сушилке помогают быстро разгладить небольшие складки без утюга. Как правильно использовать этот лайфхак и для каких тканей он подходит.

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Кубики льда в сушилке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем класть кубики льда в сушилку

Как этот метод помогает разгладить одежду без утюга

Для каких тканей этот лайфхак работает лучше всего

Глажка одежды занимает немало времени, но во многих случаях её можно избежать. Для этого достаточно воспользоваться простым лайфхаком, который в последнее время приобрел популярность среди владельцев сушильных машин. Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет венгерское издание NLC, всё, что понадобится, - всего лишь несколько кубиков льда. Этот метод особенно пригодится тем, кто спешит или хочет быстро освежить одежду перед выходом из дома.

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Почему работает этот способ

Секрет лайфхака заключается в обычной физике. Во время работы сушильной машины кубики льда быстро тают и превращаются в пар. Влажный горячий воздух проникает в волокна ткани, размягчает их и помогает разгладить незначительные складки.

Подобный эффект можно получить, если повесить помятую одежду в ванной комнате во время горячего душа. Однако в сушилке процесс происходит быстрее и равномернее.

Как правильно использовать кубики льда в сушилке

Чтобы воспользоваться этим способом, нужно:

положить помятую одежду в сушильную машину;

добавить 3–5 кубиков льда;

включить интенсивный режим на 5–10 минут;

после завершения цикла сразу достать вещи и повесить их.

Если оставить одежду в барабане надолго, она может снова смяться.

Видео о том, как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине, можно посмотреть здесь:

Для каких вещей подходит этот лайфхак

Лучше всего этот метод работает для футболок, рубашек, блузок и одежды из хлопка или смешанных тканей.

В то же время для льняных вещей, плотных тканей или сильно смятой одежды он может оказаться недостаточно эффективным. В таком случае без утюга или отпаривателя не обойтись.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Также перед использованием этого способа обязательно проверьте этикетку изделия. Если вещь не предназначена для сушки в стиральной машине, применять этот лайфхак не рекомендуется.

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Об источнике: nlc.hu Сайт nlc.hu (расшифровывается как Nők Lapja Café) - это крупнейший и самый популярный женский онлайн-журнал в Венгрии. Ресурс имеет огромный охват в стране и позиционируется как масштабный лайфстайл-портал для широкой аудитории. Проект собирает более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц (что для Венгрии с населением около 9,6 млн человек - колоссальный показатель). В Facebook у издания более 800 тысяч подписчиков. Сайт принадлежит одному из ведущих венгерских медиахолдингов Central Médiacsoport (Центральная медиагруппа). Этот же холдинг выпускает такие бренды, как 24.hu, Marie Claire Hungary, Nosalty и культовый печатный журнал Nők Lapja ("Женский журнал"), цифровым продолжением которого исторически и стал nlc.hu. Изначально nlc.hu был классическим женским медиаресурсом (мода, красота, рецепты). Сегодня СМИ функционирует как полноценное развлекательно-информационное издание, которое пишет о новостях шоу-бизнеса и культуры, стиле жизни и здоровье. Слоган сайта - "Neked. Veled. Érted" ("Для тебя. С тобой. Для твоих интересов").

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