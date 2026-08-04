Зачем класть кубики льда в сушилку: результат удивит даже опытных хозяек

О чём вы узнаете:
- Зачем класть кубики льда в сушилку
- Как этот метод помогает разгладить одежду без утюга
- Для каких тканей этот лайфхак работает лучше всего
Глажка одежды занимает немало времени, но во многих случаях её можно избежать. Для этого достаточно воспользоваться простым лайфхаком, который в последнее время приобрел популярность среди владельцев сушильных машин. Главред расскажет об этом подробнее.
Как пишет венгерское издание NLC, всё, что понадобится, - всего лишь несколько кубиков льда. Этот метод особенно пригодится тем, кто спешит или хочет быстро освежить одежду перед выходом из дома.
Почему работает этот способ
Секрет лайфхака заключается в обычной физике. Во время работы сушильной машины кубики льда быстро тают и превращаются в пар. Влажный горячий воздух проникает в волокна ткани, размягчает их и помогает разгладить незначительные складки.
Подобный эффект можно получить, если повесить помятую одежду в ванной комнате во время горячего душа. Однако в сушилке процесс происходит быстрее и равномернее.
Как правильно использовать кубики льда в сушилке
Чтобы воспользоваться этим способом, нужно:
- положить помятую одежду в сушильную машину;
- добавить 3–5 кубиков льда;
- включить интенсивный режим на 5–10 минут;
- после завершения цикла сразу достать вещи и повесить их.
Если оставить одежду в барабане надолго, она может снова смяться.
Видео о том, как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине, можно посмотреть здесь:
Для каких вещей подходит этот лайфхак
Лучше всего этот метод работает для футболок, рубашек, блузок и одежды из хлопка или смешанных тканей.
В то же время для льняных вещей, плотных тканей или сильно смятой одежды он может оказаться недостаточно эффективным. В таком случае без утюга или отпаривателя не обойтись.
Также перед использованием этого способа обязательно проверьте этикетку изделия. Если вещь не предназначена для сушки в стиральной машине, применять этот лайфхак не рекомендуется.
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Об источнике: nlc.hu
Сайт nlc.hu (расшифровывается как Nők Lapja Café) - это крупнейший и самый популярный женский онлайн-журнал в Венгрии. Ресурс имеет огромный охват в стране и позиционируется как масштабный лайфстайл-портал для широкой аудитории.
Проект собирает более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц (что для Венгрии с населением около 9,6 млн человек - колоссальный показатель). В Facebook у издания более 800 тысяч подписчиков.
Сайт принадлежит одному из ведущих венгерских медиахолдингов Central Médiacsoport (Центральная медиагруппа). Этот же холдинг выпускает такие бренды, как 24.hu, Marie Claire Hungary, Nosalty и культовый печатный журнал Nők Lapja ("Женский журнал"), цифровым продолжением которого исторически и стал nlc.hu.
Изначально nlc.hu был классическим женским медиаресурсом (мода, красота, рецепты). Сегодня СМИ функционирует как полноценное развлекательно-информационное издание, которое пишет о новостях шоу-бизнеса и культуры, стиле жизни и здоровье.
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