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Зачем класть кубики льда в сушилку: результат удивит даже опытных хозяек

Марина Иваненко
4 августа 2026, 19:22
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Кубики льда в сушилке помогают быстро разгладить небольшие складки без утюга. Как правильно использовать этот лайфхак и для каких тканей он подходит.
Кубики льда в сушилке
Кубики льда в сушилке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем класть кубики льда в сушилку
  • Как этот метод помогает разгладить одежду без утюга
  • Для каких тканей этот лайфхак работает лучше всего

Глажка одежды занимает немало времени, но во многих случаях её можно избежать. Для этого достаточно воспользоваться простым лайфхаком, который в последнее время приобрел популярность среди владельцев сушильных машин. Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет венгерское издание NLC, всё, что понадобится, - всего лишь несколько кубиков льда. Этот метод особенно пригодится тем, кто спешит или хочет быстро освежить одежду перед выходом из дома.

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Почему работает этот способ

Секрет лайфхака заключается в обычной физике. Во время работы сушильной машины кубики льда быстро тают и превращаются в пар. Влажный горячий воздух проникает в волокна ткани, размягчает их и помогает разгладить незначительные складки.

Подобный эффект можно получить, если повесить помятую одежду в ванной комнате во время горячего душа. Однако в сушилке процесс происходит быстрее и равномернее.

Как правильно использовать кубики льда в сушилке

Чтобы воспользоваться этим способом, нужно:

  • положить помятую одежду в сушильную машину;
  • добавить 3–5 кубиков льда;
  • включить интенсивный режим на 5–10 минут;
  • после завершения цикла сразу достать вещи и повесить их.

Если оставить одежду в барабане надолго, она может снова смяться.

Видео о том, как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине, можно посмотреть здесь:

Для каких вещей подходит этот лайфхак

Лучше всего этот метод работает для футболок, рубашек, блузок и одежды из хлопка или смешанных тканей.

В то же время для льняных вещей, плотных тканей или сильно смятой одежды он может оказаться недостаточно эффективным. В таком случае без утюга или отпаривателя не обойтись.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Также перед использованием этого способа обязательно проверьте этикетку изделия. Если вещь не предназначена для сушки в стиральной машине, применять этот лайфхак не рекомендуется.

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Об источнике: nlc.hu

Сайт nlc.hu (расшифровывается как Nők Lapja Café) - это крупнейший и самый популярный женский онлайн-журнал в Венгрии. Ресурс имеет огромный охват в стране и позиционируется как масштабный лайфстайл-портал для широкой аудитории.

Проект собирает более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц (что для Венгрии с населением около 9,6 млн человек - колоссальный показатель). В Facebook у издания более 800 тысяч подписчиков.

Сайт принадлежит одному из ведущих венгерских медиахолдингов Central Médiacsoport (Центральная медиагруппа). Этот же холдинг выпускает такие бренды, как 24.hu, Marie Claire Hungary, Nosalty и культовый печатный журнал Nők Lapja ("Женский журнал"), цифровым продолжением которого исторически и стал nlc.hu.

Изначально nlc.hu был классическим женским медиаресурсом (мода, красота, рецепты). Сегодня СМИ функционирует как полноценное развлекательно-информационное издание, которое пишет о новостях шоу-бизнеса и культуры, стиле жизни и здоровье.

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