Что нужно сделать с унитазом перед отъездом на несколько дней — лайфхак

Вы узнаете:
- Что может случиться с унитазом за время отпуска
- Зачем заливать унитаз специальным средством перед отпуском
Летом многие уезжают в отпуск, и прежде чем покинуть дом на несколько дней или недель, важно не только перекрыть воду и выключить электроприборы, но и воспользоваться одним лайфхаком для туалета.
Главред узнал, что украинский блогер и клинтокер Марк Любчик в TikTok поделился простым способом, который поможет предотвратить появление желтого налета в унитазе и значительно облегчит уборку после возвращения.
Что залить в унитаз перед отъездом
По словам эксперта, перед тем как покинуть квартиру или дом на несколько дней, стоит использовать средство для чистки унитаза.
"Налейте в унитаз Domestos по стенкам, потрите ещё щёткой и пусть так и стоит", - говорит Марк Любчик.
Блогер пояснил, что такой простой шаг помогает поддерживать сантехнику в чистоте даже тогда, когда ею никто не пользуется.
Смотрите видео с лайфхаком:
Другие новости:
- Упорный запах пота наконец-то исчезнет с одежды: поможет простой народный способ
- Не все можно употреблять сырыми: какие грибы нужно отварить перед заморозкой
- Больше никаких комочков: как и сколько варить манную кашу на молоке
О персоне: Марк Любчик
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред