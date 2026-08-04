Что нужно сделать с унитазом перед отъездом на несколько дней — лайфхак

Жёлтый налёт не появится на унитазе, если воспользоваться одним советом.

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Лайфхак для унитаза / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Что может случиться с унитазом за время отпуска

Зачем заливать унитаз специальным средством перед отпуском

Летом многие уезжают в отпуск, и прежде чем покинуть дом на несколько дней или недель, важно не только перекрыть воду и выключить электроприборы, но и воспользоваться одним лайфхаком для туалета.

Главред узнал, что украинский блогер и клинтокер Марк Любчик в TikTok поделился простым способом, который поможет предотвратить появление желтого налета в унитазе и значительно облегчит уборку после возвращения.

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Что залить в унитаз перед отъездом

По словам эксперта, перед тем как покинуть квартиру или дом на несколько дней, стоит использовать средство для чистки унитаза.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

"Налейте в унитаз Domestos по стенкам, потрите ещё щёткой и пусть так и стоит", - говорит Марк Любчик.

Блогер пояснил, что такой простой шаг помогает поддерживать сантехнику в чистоте даже тогда, когда ею никто не пользуется.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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