Всего одна простая привычка при смыве поможет сохранить туалет чистым

Константин Пономарев
2 июня 2026, 14:22
Неправильный смыв и редкая уборка могут способствовать распространению микробов. Эксперты рассказали, как этого избежать.
Чистота унитаза является не только вопросом эстетики, но и важной мерой для сохранения здоровья / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как сделать туалет заметно чище без лишних усилий
  • Почему редкая уборка может стать проблемой для здоровья
  • Какой простой совет специалистов многие годами игнорируют

Туалет считается одним из самых загрязненных мест в доме, однако многие недооценивают важность его регулярной очистки. Людей предупреждают, что недостаточная гигиена может способствовать распространению бактерий, появлению неприятных запахов и даже повышать риск различных заболеваний.

По словам экспертов с Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), поддержание чистоты унитаза является не только вопросом эстетики, но и важной мерой для сохранения здоровья всех членов семьи. Об этом пишет Infobae.

Почему унитаз нужно чистить регулярно

Ванная комната ежедневно подвергается воздействию влаги, что создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов. Особенно это касается туалета.

Специалисты отмечают, что при каждом смыве в воздух могут подниматься мельчайшие капли воды с частицами бактерий. Они оседают на различных поверхностях комнаты, включая раковину, мебель и предметы личной гигиены.

Именно поэтому эксперты рекомендуют проводить полноценную уборку туалета как минимум один раз в неделю, если в доме проживает один или два человека.

Когда уборку нужно проводить чаще

Если уборной пользуется большая семья, в доме есть маленькие дети или санузел используется особенно интенсивно, частоту уборки следует увеличить до двух-трех раз в неделю.

Специалисты советуют ежедневно протирать и дезинфицировать наиболее контактные поверхности / Фото: скриншот с Youtube

Кроме того, специалисты советуют ежедневно протирать и дезинфицировать наиболее контактные поверхности: сиденье унитаза, крышку, кнопку смыва, ручки и другие часто используемые элементы.

Такая привычка помогает значительно сократить количество микробов и поддерживать высокий уровень гигиены.

Как правильно чистить унитаз

Эксперты рекомендуют начинать уборку с внутренней части чаши. Для этого необходимо нанести чистящее средство и оставить его на несколько минут, чтобы оно успело воздействовать на загрязнения.

После этого поверхность следует тщательно обработать щеткой, уделяя особое внимание зоне под ободком, где чаще всего скапливаются известковый налет, бактерии и остатки грязи. Затем необходимо перейти к внешним поверхностям.

Эксперты рекомендуют начинать уборку с внутренней части чаши / Фото: скриншот с Youtube

Для предотвращения распространения бактерий рекомендуется использовать отдельные тряпки или салфетки для унитаза и других зон ванной комнаты.

Привычка, которая помогает сократить количество бактерий

Одним из самых эффективных способов уменьшить распространение микрочастиц после смыва специалисты называют закрытие крышки унитаза перед нажатием кнопки.

Эта простая привычка помогает сократить рассеивание мельчайших капель по помещению и снижает риск загрязнения окружающих поверхностей.

Что нельзя выбрасывать в унитаз

Эксперты также напоминают, что многие люди сами сокращают срок службы сантехники неправильной эксплуатацией.

В унитаз не рекомендуется выбрасывать:

  • влажные салфетки;
  • ватные палочки;
  • другие бытовые отходы.

Подобные предметы способны вызывать серьезные засоры и приводить к дорогостоящему ремонту труб.

Источник: Infobae

Infobae — это международная аргентинская онлайн-газета, основанная в 2002 году бизнесменом Даниэлем Хададом. Штаб-квартира компании находится в Буэнос-Айресе.

Компания открыла издания в Нью-Йорке, Мехико, Майами, Боготе, Сан-Паулу, Лиме и Мадриде. Эти редакции начали работу под руководством Маркоса Ступененго. Infobae стала одной из самых популярных испаноязычных онлайн-газет в мире. Об этом пишет Википедия.

