Громкие взрывы, разрушения, пожары и пострадавшие: РФ атакует Украину

Российские войска нанесли удары по жилым кварталам и промышленным объектам, причинив значительные разрушения.

В Днепре частично разрушен двухэтажный дом / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ атаковала Днепр, Каменское и Харьков

В Днепре погибла 73-летняя женщина, есть раненые

В Харькове число пострадавших возросло до восьми человек

В ночь на 2 июня российские войска нанесли удары по Днепру, Каменскому и Харькову. В результате обстрелов зафиксированы разрушения жилых домов, пожары и пострадавшие среди мирного населения.

В Днепре вражеский удар вызвал пожар и частичное разрушение двухэтажного жилого дома.

"Возник пожар. Из-за удара россиян по Днепру частично разрушен двухэтажный дом", — отметил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Сначала сообщалось о трех пострадавших — 73-летней и 28-летней женщинах, а также 33-летнем мужчине. Все были госпитализированы. Одна из пострадавших находилась в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней тяжести.

Впоследствии стало известно, что 73-летняя женщина, получившая ранения во время атаки на Днепр, скончалась в больнице.

"К сожалению, в больнице скончалась 73-летняя женщина, раненая во время российской атаки на Днепр. Искренние соболезнования родным", — сообщил глава Днепропетровской ОВА.

В Каменском в результате обстрела возникли пожары в одно- и пятиэтажных жилых домах. Ожоги получила 72-летняя женщина, которую госпитализировали. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Также медицинская помощь понадобилась еще двум жителям города — 49-летней женщине и 50-летнему мужчине.

Обновлено: 03:36 В Днепре погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние — средней тяжести. Также зафиксировано частичное разрушение двухэтажного дома и нескольких квартир в четырехэтажном здании.

Последствия атаки на Харьков

Под ударом оказался и Харьков. По информации городского головы Игоря Терехова, один из вражеских беспилотников попал в промышленную зону Основянского района.

"Детали выясняем. На данный момент — без пострадавших", — сообщил он.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил возникновение пожара в Основянском районе, где на месте происшествия работали экстренные службы.

Позже стало известно о еще одном попадании в Слободском районе Харькова. Кроме того, российские войска нанесли удары баллистическими ракетами по Киевскому району города.

По состоянию на 02:31 в Слободском районе количество пострадавших возросло до шести человек, среди которых 11-летняя девочка. В Основянском районе повреждения получили частный дом, автомобиль и офисное здание.

По обновленной информации от Олега Синегубова, по состоянию на 02:54 количество пострадавших в Слободском районе Харькова увеличилось до восьми человек.

"Число пострадавших в Слободском районе города возросло до 8 человек. Семь человек получили острую стрессовую реакцию, а еще одна женщина получила травмы от осколков стекла. Всем оказана медицинская помощь", — сообщил глава Харьковской ОВА.

