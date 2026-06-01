Рыба сама будет проситься на крючок: лучшие дни для рыбалки в июне 2026

Июнь – первый месяц лета, а значит, многие могут выбрать рыбалку в качестве варианта интересного отдыха. Кроме того, это время традиционно считается одним из лучших для рыбалки, ведь вода прогревается, а рыба переходит на активное питание.
Главред решил разобраться, какие дни лучше всего подходят для рыбалки в июне 2026 года.
Как фазы Луны влияют на активность рыбы
Фазы Луны связаны с гравитационными изменениями и влияют на приливы, отливы, движение воды, а значит, и на активность рыб, пишет издание "В лесу".
Отмечается, что лучшие периоды активного клева рыбы в июне приходятся на несколько дней до и в течение нескольких дней после новолуния и полнолуния.
Фазы Луны в июне 2026 года:
- 1–14 июня: убывающая Луна.
- 15 июня: новолуние.
- 16–29 июня: растущая Луна.
- 30 июня: полная Луна (полнолуние).
Календарь рыбака на июнь
В июне будут как благоприятные, так и неблагоприятные дни для рыбалки, поэтому календарь рыбалки выглядит так:
- Отличный клев: 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
- Хороший клев: 5, 6, 7, 17, 24, 25.
- Слабый клев: 2, 8, 9, 10, 11, 26, 27.
- Дни без клева: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30.
Какая рыба лучше всего клюет в июне
По словам экспертов, в июне лучше всего ловить белого амура, карася, карпа, сома, леща, окуня, плотву и щуку.
В то же время крупную рыбу можно встретить в местах с естественными укрытиями, например, где есть затопленные ветки деревьев.
Важно, что к концу июня температура воды значительно повысится, поэтому активность некоторых видов рыб ощутимо снизится. Например, крупная щука уйдет на глубину.
Нерестовый запрет в июне
Стоит помнить, что общий нерестовый запрет на рыбалку в Украине обычно действует с 1 апреля по 20 июня, однако Госрыбагентство может изменять эти даты. Кроме того, в каждой области или даже на отдельном водоеме могут быть свои особенности.
Об источнике: В лесу
В лесу — это большой украинский атлас-справочник для грибников, травников и любителей природы. На сайте собраны подробные описания, качественные фотографии и правила сбора лесных грибов, ягод и лекарственных трав. Также авторы издания делятся полезными советами по рыбалке и отдыху на природе.
