Рыба сама будет проситься на крючок: лучшие дни для рыбалки в июне 2026

Июнь — прекрасный месяц для удачной рыбалки.

Рыболовный календарь на июнь 2026 года / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Июнь – первый месяц лета, а значит, многие могут выбрать рыбалку в качестве варианта интересного отдыха. Кроме того, это время традиционно считается одним из лучших для рыбалки, ведь вода прогревается, а рыба переходит на активное питание.

Главред решил разобраться, какие дни лучше всего подходят для рыбалки в июне 2026 года.

Как фазы Луны влияют на активность рыбы

Фазы Луны связаны с гравитационными изменениями и влияют на приливы, отливы, движение воды, а значит, и на активность рыб, пишет издание "В лесу".

Отмечается, что лучшие периоды активного клева рыбы в июне приходятся на несколько дней до и в течение нескольких дней после новолуния и полнолуния.

Фазы Луны в июне 2026 года:

1–14 июня: убывающая Луна.

15 июня: новолуние.

16–29 июня: растущая Луна.

30 июня: полная Луна (полнолуние).

Календарь рыбака на июнь

В июне будут как благоприятные, так и неблагоприятные дни для рыбалки, поэтому календарь рыбалки выглядит так:

Отличный клев: 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Хороший клев: 5, 6, 7, 17, 24, 25.

5, 6, 7, 17, 24, 25. Слабый клев: 2, 8, 9, 10, 11, 26, 27.

2, 8, 9, 10, 11, 26, 27. Дни без клева: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30.

Какая рыба лучше всего клюет в июне

По словам экспертов, в июне лучше всего ловить белого амура, карася, карпа, сома, леща, окуня, плотву и щуку.

В то же время крупную рыбу можно встретить в местах с естественными укрытиями, например, где есть затопленные ветки деревьев.

Важно, что к концу июня температура воды значительно повысится, поэтому активность некоторых видов рыб ощутимо снизится. Например, крупная щука уйдет на глубину.

Какая пресноводная рыба водится в Украине / Инфографика: Главред

Нерестовый запрет в июне

Стоит помнить, что общий нерестовый запрет на рыбалку в Украине обычно действует с 1 апреля по 20 июня, однако Госрыбагентство может изменять эти даты. Кроме того, в каждой области или даже на отдельном водоеме могут быть свои особенности.

Чем можно ловить карася в июне – видео:

Об источнике: В лесу В лесу — это большой украинский атлас-справочник для грибников, травников и любителей природы. На сайте собраны подробные описания, качественные фотографии и правила сбора лесных грибов, ягод и лекарственных трав. Также авторы издания делятся полезными советами по рыбалке и отдыху на природе.

