Аварийные отключения вернулись: без света остались тысячи жителей Полтавщины

В Полтавской области у некоторых местных жителей отключили свет / Коллаж: Главред, фото: pxhere.com, УНИАН

Что сообщил Дякивнич:

1 июня в Полтавской общине произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

По его данным, без света остались более 6,5 тысяч физических и 548 юридических абонентов. Что стало причиной аварийных отключений, пока официально не сообщается.

"Специалисты АО "Полтаваоблэнерго" уже работают над восстановлением электроснабжения", — добавил глава Полтавской ОВА.

В то же время в "Полтаваоблэнерго" отметили, что, несмотря на аварийную ситуацию, применение графика почасовых отключений электроэнергии в Полтавской области сегодня не прогнозируется.

Сообщение Полтаваоблэнерго / фото: скриншот

Когда Украина может вернуться к графикам отключений света — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, летом украинская энергосистема может столкнуться с дефицитом до 2 ГВт в пиковые часы, что приведет к отключениям света.

Больше всего рискуют Харьков, Одесса и Киев. При этом сценариев развития событий может быть три — оптимистический, пессимистический и базовый. Какой из них реализуется, зависит от двух ключевых факторов: продолжительности жары и интенсивности российских ударов по энергоинфраструктуре.

О персоне: Виталий Дякивнич Виталий Дякивнич — начальник Полтавской областной военной администрации, ранее занимавший должность главы Миргородской районной государственной администрации.

