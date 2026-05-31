В Украине изменится погода: в какие регионы придет внезапное потепление

Погода в Украине 1 июня будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 1 июня будет тепло. Температура воздуха повысится до 19-23 градусов тепла. На северо-востоке будет прохладнее — 17-19 градусов тепла.
В восточных и западных областях будут дожди с грозами. В Киеве температура воздуха повысится до +20 градусов.
О личности: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 1 июня
В Украине 1 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди в восточных, западных, Винницкой, Одесской, Черкасской, северных, Кировоградской областях. Также там будут грозы и туман. На востоке и северо-востоке будет туман. Ветер будет юго-восточный и северный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 13°; днем 15-20°", — говорится в сообщении.
В Украине будет +20
По данным meteoprog, 1 июня в Украине будет довольно прохладно. Теплее всего будет в Николаевской, Херсонской и Волынской областях. Там температура воздуха поднимется до +10...+20 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до +7...+17 градусов.
Погода 1 июня в Киеве
В Киеве 1 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, однако будет туман. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 5-10°, днем 15-20°; в Киеве ночью 6-8°, днем 18-20°", — сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине — последние новости
Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 29 мая в Украине продлится период холодной погоды. Ночью существенных осадков не предвидится. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.
Напомним, Главред писал, что сегодня, 27 мая, погода в Украине будет дождливой. Теплее всего будет на территории южных и юго-западных областей. Там температура воздуха повысится до 25-28 градусов тепла.
Накануне стало известно, что на Одесскую область надвигается циклон Jule, который принесет ухудшение погоды и понижение температуры воздуха. Он сменит антициклон Alexander.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
