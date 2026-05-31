В Украине изменится погода: в какие регионы придет внезапное потепление

Ангелина Подвысоцкая
31 мая 2026, 23:42
Погода в Николаеве будет самой теплой. Там температура воздуха поднимется до +20 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 1 июня / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 1 июня
  • Где температура воздуха опустится до +5 градусов
  • В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 1 июня будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 1 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 1 июня будет тепло. Температура воздуха повысится до 19-23 градусов тепла. На северо-востоке будет прохладнее — 17-19 градусов тепла.

В восточных и западных областях будут дожди с грозами. В Киеве температура воздуха повысится до +20 градусов.

Наталия Диденко инфографика / Главред

О личности: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 1 июня

В Украине 1 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди в восточных, западных, Винницкой, Одесской, Черкасской, северных, Кировоградской областях. Также там будут грозы и туман. На востоке и северо-востоке будет туман. Ветер будет юго-восточный и северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 13°; днем 15-20°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +20

По данным meteoprog, 1 июня в Украине будет довольно прохладно. Теплее всего будет в Николаевской, Херсонской и Волынской областях. Там температура воздуха поднимется до +10...+20 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до +7...+17 градусов.

Прогноз погоды в Украине 1 июня / фото: meteoprog

Погода 1 июня в Киеве

В Киеве 1 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, однако будет туман. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 5-10°, днем 15-20°; в Киеве ночью 6-8°, днем 18-20°", — сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 1 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 29 мая в Украине продлится период холодной погоды. Ночью существенных осадков не предвидится. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

Напомним, Главред писал, что сегодня, 27 мая, погода в Украине будет дождливой. Теплее всего будет на территории южных и юго-западных областей. Там температура воздуха повысится до 25-28 градусов тепла.

Накануне стало известно, что на Одесскую область надвигается циклон Jule, который принесет ухудшение погоды и понижение температуры воздуха. Он сменит антициклон Alexander.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

