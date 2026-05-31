Низкорослые помидоры порадуют богатым урожаем: хитрость правильного пасынкования

Правильное пасынкование низкорослых томатов поможет увеличить урожай. Когда обрезать пасынки, сколько стеблей оставлять и почему это важно.

Обрезка низкорослых томатов

О чем вы узнаете:

Когда нужно начинать пасынковать низкорослые томаты

Какие побеги стоит удалять, а какие оставлять

Когда на низкорослых помидорах появляются первые цветы и формируется первая кисть, пришло время приступать к формированию кустов. Многие огородники думают, что такие томаты вообще не нужно трогать, потому что они растут невысокими. Но если оставить все как есть, помидоры будут мелкими, а созревать будут гораздо дольше. Главред расскажет подробнее, как правильно пасынковать низкорослые томаты.

Как рассказывают на YouTube-канале "Дом и приусадебный участок", низкорослые томаты сами останавливают свой рост. Но если на кусте вырастет слишком много ветвей, растение просто не справится с нагрузкой.

Сможет ли такой низенький помидор обеспечить содержание этих 24 кистей? Поэтому, если мы не удалим некоторые пасынки, кустик естественно будет сбрасывать завязь из-за того, что он просто не сможет выдержать такую нагрузку, — объясняет автор видео.

Как правильно формировать низкорослые томаты

Чтобы куст правильно развивался и дал много крупных плодов, стоит сделать несколько вещей.

Удалите нижние пасынки

Это отростки, которые растут в пазухах нижних листьев. Когда их срезаете, оставляйте маленький "пенек" (примерно 1–1,5 см). Тогда на этом месте новый пасынок уже не вырастет.

Обрежьте нижние листья

Все листья, которые лежат на земле или касаются ее, нужно удалить. Это улучшит проветривание куста.

Оставьте правильные побеги

Для куста высотой до 80 см лучше всего оставить 3–4 сильных стебля. Обязательно оставьте тот пасынок, который растет сразу под первой плодовой кистью.

Не трогайте верхушку

Побеги, которые растут вверху над кистями, удалять не нужно. Они сами сформируют плоды и остановятся в росте.

Почему нельзя обрезать все подряд

Главная ошибка — формировать низкорослые помидоры так же сильно, как и высокорослые. Делать этого нельзя, потому что именно на боковых побегах низких томатов формируется основная часть урожая.

Лучший подход — это частичное пасынкование, когда мы удаляем нижние пасынки и прореживаем слишком густые ветки внутри куста, — говорят на канале.

Также авторы советуют обязательно следить, чтобы листья не касались земли: "На почве находятся все грибковые споры". Избавившись от лишней зелени внизу, вы поможете защитить помидоры от фитофторы.

Обрезайте помидоры только в солнечный день и желательно утром. Тогда солнце быстро подсушит все "ранки" на стеблях, и растение не заболеет.

Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы — уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

