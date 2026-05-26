Две ложки под куст: простая подкормка, которая увеличит урожай голубики

Марина Иваненко
26 мая 2026, 19:08
Чтобы голубика давала крупные и сладкие ягоды, после цветения ей требуется особый уход. Чем подкормить кусты и как правильно их поливать.
Как ухаживать за голубикой после цветения
Как ухаживать за голубикой после цветения / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Чем подкормить голубику после цветения
  • Как правильно подкислить почву для крупных ягод

Если вы хотите собрать много крупной и сладкой голубики, за ней нужно правильно ухаживать сразу после цветения. Именно в это время кустам больше всего нужны силы, чтобы вырастить крепкие ветки на следующий год и дать хороший урожай уже сейчас. Главред расскажет более подробно.

Как рассказывают на YouTube-канале "Корисное TV", узнать о проблемах с голубикой можно по ее внешнему виду. Если куст растет медленно, а края листьев сильно покраснели — растению не хватает питательных веществ или ему не подходит почва.

Что нужно сделать с голубикой после цветения, чтобы ягоды были крупными

Голубика любит только кислую почву. Поэтому под каждый взрослый куст нужно всыпать две столовые ложки (50 граммов) гранулированной серы.

Перед этим отогните в сторону кору (мульчу), которой покрыта земля, и немного разрыхлите почву. Затем равномерно рассыпьте гранулы.

Такой серой вы нисколько не навредите растению, в отличие от обычной серы, которая не гранулирована... У обычной серы очень быстрое действие, она может повредить корневую систему, и голубика как минимум пострадает, а может и погибнет, — предупреждает автор видео.

Что любит и чего не любит голубика
Что любит и чего не любит голубика / Инфографика: Главред

Одно удобрение, которое сделает голубику крупной и сладкой

Одной серы недостаточно, поэтому кустам нужно дополнительное питание. Добавьте под каждый куст одну столовую ложку (25 граммов) комплексного удобрения для голубики в гранулах.

В таком удобрении уже есть все необходимое на весь сезон: элементы для роста новых ветвей и листьев; вещества для укрепления корней; компоненты, которые делают ягоды крупными и сладкими.

После этого перемешайте удобрение с землей и верните мульчу на место. Если старой коры мало, досыпьте свежей слоем 2–3 см. Она защитит землю от сорняков и не даст ей пересыхать.

Видео о том, чем подкормить голубику в начале сезона, можно посмотреть здесь:

Чем полить голубику, чтобы куст рос в разы быстрее

Чтобы гранулы начали растворяться и питать куст, голубику нужно хорошо полить. Для лучшего эффекта в воду можно добавить одну чайную ложку Корневина (или другого средства с гормоном роста — ауксином).

Он будет способствовать быстрому усвоению питательных веществ и быстрому наращиванию как корневой системы, так и зеленой массы, — объясняют в видео.

Все, что нужно делать дальше, — просто регулярно поливать голубику, ведь она очень любит влажную почву.

Об источнике: YouTube-канал "Корисное TV"

YouTube-канал "Корисное TV" — это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.

огород интересные новости сад голубика
500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

Карта Deep State онлайн за 26 мая: что происходит на фронте (обновляется)

