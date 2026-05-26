НДС на посылки из-за границы до 150 евро пока не будет: депутаты проголосовали

Главное:
- Депутаты не поддержали законопроект об отмене льгот на посылки
- Если закон не примут, Украина может не получить транш от МВФ
Верховная Рада Украины не проголосовала за поправки к законопроекту №12360, касающиеся налогообложения посылок. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
В итоге за проголосовали 222 депутата, 2 отдали голоса "против", 49 чиновников воздержались, а 53 народных избранника вообще не голосовали.
Документ, предусматривающий отмену льготного порога на посылки до 150 евро, даже не смогли отправить на повторное второе чтение. Не хватило 4 голосов до 226 минимально необходимых.
По данным источников РБК-Украина, если этот закон о посылках не будет принят в ближайшее время, условие относительно посылок может получить статус prior actions, и второй транш кредита от МВФ Украина не получит, пока закон не будет принят.
Как МВФ смягчил требования кредитной программы для Украины
Главред писал , что, по словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, Международный валютный фонд решил отменить предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов.
Речь идет о требованиях по НДС для ФЛП, пошлине на посылки, налоге для цифровых платформ и военному сбору. На данный момент никаких prior actions для получения программы нет.
Налогообложение зарубежных онлайн-покупок в Украине — что известно
Напомним, Главред писал, что в Украине хотят изменить правила налогообложения международных посылок. Новый правительственный законопроект предусматривает, что на посылки, содержащие отдельные категории товаров, придется платить 20% НДС от всей стоимости отправления.
По мнению НБУ, налогообложение импорта — это один из вариантов, который может помочь сдержать отток валюты и уменьшить дефицит текущего счета, который существенно вырос в течение года.
Ранее сообщалось, что принятие соответствующего закона важно для успешного пересмотра программы МВФ в июне. В случае затягивания решения Украина может столкнуться с риском приостановки не только этих выплат, но и связанной с ними поддержки со стороны Европейской комиссии.
О персоне: Ярослав Железняк
Железняк Ярослав — украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
