Будет ли Россия бить по правительственному кварталу в Киеве – в Госдуме ответили

Юрий Берендий
26 мая 2026, 15:57
В России признали, что Верховная Рада и Офис президента Украины не рассматриваются как реальные "центры принятия решений", несмотря на угрозы Москвы.
В России ответили, будет ли Россия наносить удары по правительственному кварталу в Киеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Верховная Рада и Офис президента не являются целями для ударов РФ
  • Депутаты не командуют войсками и не определяют цели для атак
  • РФ считает "центрами принятия решений" только защищенные командные пункты

После громких заявлений российского МИД о возможных ударах по так называемым "центрам принятия решений" в Украине председатель комитета Госдумы РФ по вопросам обороны Андрей Картаполов заявил, что ни Верховная Рада Украины, ни Офис президента не относятся к таким целям.

По его мнению, аналогично таким центром нельзя считать и Госдуму РФ.

"Верховная Рада не является центром принятия решений — точно так же, как в России, например, им не является Государственная Дума. Депутаты же не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары", — сказал российский чиновник, которого цитирует издание "Агенство".

Он также заявил, что это касается и Офиса президента Украины, утверждая, будто бы Владимир Зеленский не находится там постоянно и работает из укрытия.

"В офисе у него двое охранников и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогие боеприпасы на, по сути, пустое место?", — добавил Картаполов, который неоднократно делал украинофобские заявления разного рода.

Картаполов пояснил, что под "центрами принятия решений" в России подразумеваются защищенные командные пункты Вооруженных сил Украины, которые, по его словам, расположены не в центральной части Киева.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Новый удар по Киеву — о какой угрозе предупредил эксперт

Как писал Главред, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что угроза новых масштабных ударов по Киеву остается довольно высокой, хотя между такими атаками Россия может выдерживать более длительные промежутки времени.

"Возможность повторов есть. Просто интервал между такими ударами может быть больше. В принципе, они почти две недели выдержали между последним массированным налетом на Киев и этой атакой. Причем в эту атаку они собрали все, что смогли собрать", — сказал он.

Он предположил, что главной целью последнего удара был не столько военный результат, сколько психологическое и политическое воздействие. Эксперт считает, что Кремль стремился оказать давление как на украинское общество, так и на западных союзников Украины. Также среди потенциальных целей могли быть государственные учреждения, в частности Верховная Рада и Офис президента, ведь удар по таким объектам вызвал бы значительный информационный эффект.

Россия в ночь на 24 мая запустила слишком много ракет по Киеву, что перегрузило украинские силы ПВО, сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов. Украинские военные продемонстрировали лучшие показатели борьбы с дронами, перехватив более 40% атакующих БПЛА "Шахед".

В МИД России анонсировали новые массированные удары по Киеву и назвали цели атак, среди которых предприятия ВПК и командные пункты. Российская сторона также призвала иностранцев покинуть столицу Украины.

Как ранее сообщал Главред, глава МИД РФ Сергей Лавров официально предупредил США о подготовке системных ударов по Киеву со стороны России, которые называют ответом на якобы террористические атаки Украины. Москва также выразила недовольство якобы сорванными договоренностями по войне, достигнутыми по инициативе США в 2025 году, подчеркнув готовность к последовательным ударам.

О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

новости Киева война в Украине ракетный удар атака дронов
