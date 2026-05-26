Украинцы стремительно беднеют: от каких продуктов вынуждены отказываться граждане

Как меняются пищевые привычки украинцев

На фоне летнего удешевления сезонных продуктов специалисты фиксируют другую тенденцию — украинцы все чаще переходят на более дешевые и калорийные продукты.

Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и объяснил, как снижение доходов меняет пищевые привычки населения.

Украинцы едят больше хлеба и картофеля

По словам эксперта, падение покупательной способности напрямую влияет на структуру рациона. Люди все чаще отказываются от более дорогих продуктов — мяса и молочной продукции — и заменяют их более доступными источниками калорий.

"Чем беднее мы становимся, тем больше едим хлеба и картофеля; чем богаче — тем больше мяса и молочных продуктов. Мы потребляем на 10 % больше хлеба и картофеля, чем предусмотрено рекомендуемой суточной нормой", — отмечает Пендзин.

Рекомендуемая норма мяса — 90 кг на человека в год. Украина еще до полномасштабной войны не дотягивала до этого показателя, но теперь отставание стало еще больше.

По данным экономиста:

до 2022 года украинцы потребляли около 74 кг мяса в год;

сейчас — всего 68 кг.

Пендзин отмечает, что ситуация с молочными продуктами примерно такая же: спрос на них сокращается, поскольку они становятся менее доступными для значительной части населения.

Напомним, Главред писал, что в Украине фиксируется рост цен на прошлогоднюю морковь. На внутреннем рынке наблюдается дефицит качественной моркови из-за сезонного сокращения запасов популярного овоща в местных хозяйствах. Поэтому производители и получили возможность повышать отпускные цены на морковь.

Ранее аналитики сообщили, что в Украине на этой неделе начали снижаться цены на клубнику. Ягода подешевела на 14%. Основной причиной удешевления является резкое увеличение предложения ягоды из хозяйств западных областей.

Накануне стало известно, что на украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на белокочанную капусту нового урожая, тогда как прошлогодняя продолжает дорожать.

О личности: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин — экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

