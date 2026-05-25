Новое подорожание неизбежно: названы продукты, которые вырастут в цене первыми

Алексей Тесля
25 мая 2026, 18:35
Лето традиционно является дефляционным периодом, напомнил Олег Пендзин.
Украинцев предупредили о новом подорожании / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Важное из заявлений Пендзина:

  • Дешеветь будет все сезонное, ведь лето - это дефляционный период
  • В первую очередь можно ожидать снижения цен на овощи

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прокомментировал вопрос о том, какие факторы с началом лета будут способствовать снижению цен на продукты, а какие, наоборот, будут заставлять их расти.

"Дешеветь будет все сезонное. Лето традиционно является дефляционным периодом. Поэтому в первую очередь можно ожидать снижения цен на овощи. Все, что выращено на открытом грунте и на нашей территории, будет дешевле однозначно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт прогнозирует, что также будет дешеветь молоко и мясо, поскольку животные начинают пастись на открытых пастбищах, то есть кормовая база становится дешевле.

Когда ждать роста цен

"Однако следует отметить, что зерновую группу мы сейчас доедаем и ждем урожая 2026 года. По оценкам Министерства экономики, в этом году мы соберем почти такой же урожай, как и в прошлом году – на 1% меньше. Но! Прямая себестоимость обработки гектара в этом году выросла на 30%, поскольку подорожали горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения. Все это станет драйвером роста цен на продукты питания во втором полугодии этого года. В первую очередь это коснется круп", - указал он.

Вместе с тем собеседник добавил, что в случае подорожания зерновых, также дорожает и кормовая база, а, как следствие, дорожают молоко и мясо.

"А каким будет урожай овощей, зависит от погоды. Сейчас сложно это спрогнозировать. Если в этом году мы посадили и засеяли столько же, как и в прошлом году, то, вероятно, цены на картофель и другие овощи можно будет удержать. Но зерновая группа точно будет дороже, и, как следствие, подорожают хлеб, крупы, мясо и молоко", - резюмировал Пендзин.

Почему растут цены на продукты в Украине
/ Главред - инфографика

Эксперт предупредил о возможном новом росте цен

В Украине в ближайшее время может начаться очередное подорожание продуктов. Одной из причин специалисты называют возможные проблемы с обеспечением топливом, которые способны повлиять на стоимость перевозок и логистики.

Экономист Зиновий Свереда считает, что первые признаки повышения цен могут появиться уже в течение нескольких ближайших недель. По его словам, дополнительным фактором риска остаётся высокая зависимость Украины от импортных энергоресурсов, стоимость которых напрямую зависит от ситуации на внешних рынках.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

