Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Еще одну область готовят к круговой обороне: где есть угроза прорыва границы

Мария Николишин
25 мая 2026, 09:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
В случае наступления с Беларуси население будет эвакуировано.
Еще одну область готовят к круговой обороне: где есть угроза прорыва границы
Угроза прорыва границы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны Беларуси

Главное:

  • Ситуация на границе с Беларусью пока находится под контролем
  • В Волынской области продолжается усиление обороны границы
  • Возможна эвакуация населения в случае угрозы вторжения

Граница с Беларусью в пределах Волынской области укреплена, а меры по усилению обороны и защиты линии государственной границы продолжаются. Об этом заявила глава Ковельской районной военной администрации Ольга Черен в эфире "Суспільного".

По ее словам, в настоящее время ситуация на границе спокойная и контролируемая.

видео дня

"Мы встречались с президентом Украины, обсуждали снова и снова, как усилить нашу оборону и охрану наших приграничных территорий. На этом совещании также присутствовали главы общин приграничных территорий, которые принимают активное участие в укреплении границы и круговой обороне своих населенных пунктов. Мы наращиваем потенциал наших Сил обороны и нашей границы", — добавила она.

Черен подчеркнула, что в случае возникновения угрозы на границе с Беларусью, полной эвакуации подлежат прилегающие территории. Уже определены места, куда при необходимости будут эвакуировать население.

"Наше население работает в обычном режиме. Сеем, пашем и выполняем все сельскохозяйственные работы, ведь наш район — это приграничная территория. Но люди знают, как правильно вести себя в случае возникновения угрозы, потому что мы готовили и готовим людей к возможной эвакуации, если в этом возникнет необходимость", — подчеркнула чиновница.

Возможно ли наступление с территории Беларуси

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Пододяк заявлял, что совместные военные учения России и Беларуси и активность вблизи украинской границы являются элементами давления. Однако в случае угрозы Украина ответит мгновенно.

"Территория Беларуси небольшая, цели на территории Беларуси понятны, и реакция будет не такой, как была в 2022 году. Реакция будет мгновенной, максимально жесткой", — отметил он.

По его мнению, полномасштабное наступление с территории Беларуси пока выглядит маловероятным, если оценивать текущий ход войны.

Еще одну область готовят к круговой обороне: где есть угроза прорыва границы
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси — последние новости Украины

Как сообщал Главред, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак говорил, что Россия усиливает давление на режим Александра Лукашенко, пытаясь втянуть Беларусь в новый этап войны против Украины. Кремль рассматривает участие белорусской армии как инструмент влияния на украинское командование.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также предупреждал о возможном расширении линии фронта из-за угрозы со стороны Беларуси, ведь российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера.

В то же время экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко заявлял, что если разведка увидит формирование ударной группировки или подготовку к наступлению, ВСУ смогут нанести превентивные удары еще до того, как противник приблизится к границе.

Читайте также:

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Беларусь госграница новости Украины новости Волыни
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Атака РФ на Бортницкую станцию ​​аэрации: эксперт предупредил о серьезной угрозе

Атака РФ на Бортницкую станцию ​​аэрации: эксперт предупредил о серьезной угрозе

09:57Война
Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

09:42Интервью
Еще одну область готовят к круговой обороне: где есть угроза прорыва границы

Еще одну область готовят к круговой обороне: где есть угроза прорыва границы

09:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый гороскоп на неделю: Львам — новый бюджет, Девам — баланс в расходах

Финансовый гороскоп на неделю: Львам — новый бюджет, Девам — баланс в расходах

Китайский гороскоп на сегодня, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

Китайский гороскоп на сегодня, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

Гороскоп на неделю: Овнам — успех в работе, а Тельцам — прибыль и повышение

Гороскоп на неделю: Овнам — успех в работе, а Тельцам — прибыль и повышение

Таро-гороскоп на неделю: Овнам — успех в делах, а Козерогам — лишние переживания

Таро-гороскоп на неделю: Овнам — успех в делах, а Козерогам — лишние переживания

Последние новости

10:51

"Полностью устранили": Джоли нанесла сокрушительный удар по Питту

10:37

Пауки из дома исчезнут раз и навсегда: что нужно сделать уже сейчас

10:19

Цены на АЗС вскоре могут измениться: к чему готовиться украинцам

09:59

Галкин показал формы и удивил секретом своего преображения — детали

09:57

Атака РФ на Бортницкую станцию ​​аэрации: эксперт предупредил о серьезной угрозе

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
09:42

Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

09:23

Еще одну область готовят к круговой обороне: где есть угроза прорыва границы

09:10

Путин пытался скрыть унижение: в ISW объяснили массированный удар по Киеву 24 маяФото

09:05

Вселенная выбрала фаворитов: 5 знаков зодиака ждет счастье в последнюю неделю мая

Реклама
08:45

Полк "Скала" провёл в Днепре торжественную присягу в честь Дня Героев

08:28

"Чистая математика": Стубб сделал интересное заявление о мирных переговорах с РФ

08:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

08:13

"Сколько Грыгорыча не корми": Климовский - о том, как Москва подставила Беларусьмнение

08:06

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:44

Взрывы в Ярославле: после налета БПЛА в РФ перекрыли трассу на Москву

06:55

Пять стран заблокировали план НАТО по предоставлению Киеву дополнительной помощи - СМИ

05:11

Не случайность: почему те самые металлические гаражи из СССР почти все были коричневые

04:56

Привлечете достаток: в какие дни можно и нельзя убиратьсяВидео

04:53

С какого возраста ребенку можно давать смартфон: многие родители не знают

04:37

Налетят сильные дожди: какие регионы будут "плавать"

Реклама
04:10

Все в дыму, есть пострадавшие: кадры с первыми минутами после атаки на КиевВидео

03:01

Зачем на таблетках есть линия посередине — миф о дизайне или важная функция

02:05

Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

24 мая, воскресенье
23:30

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

23:05

США и Китай входят в фазу экономического развода: Кущ дал тревожный прогнозмнение

22:46

Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

21:44

В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

21:07

Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

20:31

Львовскому блогеру запретили въезд в Польшу на 5 лет: появилась его реакцияВидео

19:41

Известна точная дата похолодания: когда резко упадет температура воздуха

19:06

Украинский эксперт по гостиничному бизнесу внедряет в США кризисные методики для Airbnb и Booking.com

19:03

Как сказать по-украински "не заморачивайся" — правильный вариант знают не всеВидео

18:21

5 вещей, которых у аккуратных людей никогда не бывает в ваннойВидео

18:05

"Через влиятельных друзей": Соловий призналась, от кого ее спас Вакарчук

17:52

Венгрия сделала неожиданное заявление об атаке России на Киев

17:42

Макрон впервые с 2022 года позвонил Лукашенко — о чем говорили

17:31

Зачем на рукавах пиджака пуговицы: практическая причина, пришедшая от врачей

17:08

Что носить в офис летом 2026: 5 трендовых блузок и рубашек для деловых луковВидео

17:08

Крыжовник согнется от плодов: что нужно подсыпать под кустВидео

16:54

Температура опустится до +3: Украину накроет сильное похолодание

Реклама
16:52

Цены упали ниже 200 гривен: в Украине стремительно дешевеет популярная ягода

16:16

Гарантированно спасет лук от стрелкования: чем достаточно посыпать междурядья

16:11

Дело не в дефиците краски: почему в СССР было так мало черных автомобилей

16:05

"Не может ходить": истощенная Онопко появилась в Каннах с помощью россиянкиВидео

15:36

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар: СБУ разнесла ключевую нефтестанцию ​​РФ

15:19

РФ атакует вторые сутки подряд: в ГСЧС показали последствия удара по ПолтавщинеФото

15:17

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

14:56

Любовный гороскоп с 25 по 31 мая: Овнам — страсть, а Тельцам — спокойствие

14:49

Результат боя Усик Верховен хотят отменить: Александр уже нашел 2 новых соперниковВидео

14:16

"Ссоримся": Гросу после родов решилась на откровения о браке

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять