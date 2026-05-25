Еще одну область готовят к круговой обороне: где есть угроза прорыва границы

В случае наступления с Беларуси население будет эвакуировано.

Угроза прорыва границы

Главное:

Ситуация на границе с Беларусью пока находится под контролем

В Волынской области продолжается усиление обороны границы

Возможна эвакуация населения в случае угрозы вторжения

Граница с Беларусью в пределах Волынской области укреплена, а меры по усилению обороны и защиты линии государственной границы продолжаются. Об этом заявила глава Ковельской районной военной администрации Ольга Черен в эфире "Суспільного".

По ее словам, в настоящее время ситуация на границе спокойная и контролируемая.

"Мы встречались с президентом Украины, обсуждали снова и снова, как усилить нашу оборону и охрану наших приграничных территорий. На этом совещании также присутствовали главы общин приграничных территорий, которые принимают активное участие в укреплении границы и круговой обороне своих населенных пунктов. Мы наращиваем потенциал наших Сил обороны и нашей границы", — добавила она.

Черен подчеркнула, что в случае возникновения угрозы на границе с Беларусью, полной эвакуации подлежат прилегающие территории. Уже определены места, куда при необходимости будут эвакуировать население.

"Наше население работает в обычном режиме. Сеем, пашем и выполняем все сельскохозяйственные работы, ведь наш район — это приграничная территория. Но люди знают, как правильно вести себя в случае возникновения угрозы, потому что мы готовили и готовим людей к возможной эвакуации, если в этом возникнет необходимость", — подчеркнула чиновница.

Возможно ли наступление с территории Беларуси

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Пододяк заявлял, что совместные военные учения России и Беларуси и активность вблизи украинской границы являются элементами давления. Однако в случае угрозы Украина ответит мгновенно.

"Территория Беларуси небольшая, цели на территории Беларуси понятны, и реакция будет не такой, как была в 2022 году. Реакция будет мгновенной, максимально жесткой", — отметил он.

По его мнению, полномасштабное наступление с территории Беларуси пока выглядит маловероятным, если оценивать текущий ход войны.

Армия Беларуси

Как сообщал Главред, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак говорил, что Россия усиливает давление на режим Александра Лукашенко, пытаясь втянуть Беларусь в новый этап войны против Украины. Кремль рассматривает участие белорусской армии как инструмент влияния на украинское командование.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также предупреждал о возможном расширении линии фронта из-за угрозы со стороны Беларуси, ведь российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера.

В то же время экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко заявлял, что если разведка увидит формирование ударной группировки или подготовку к наступлению, ВСУ смогут нанести превентивные удары еще до того, как противник приблизится к границе.

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

