Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

Вы узнаете:
- Как отмыть сковороду от нагара
- Какой советский способ пригодится
В то время, когда полки магазинов завалены агрессивными моющими средствами, простой бабушкин способ снова доказывает свою эффективность. В советские времена хозяйки пользовались смесью, которая буквально "съедала" нагар и справлялась даже с многолетними отложениями.
Основой рецепта было хозяйственное мыло с высоким содержанием щелочи. Его стружку смешивали с содой и силикатным клеем, растворяли в большом количестве воды и доводили до кипения, пишет УНИАН.
Затем в эту горячую смесь погружали сковороду — так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью. На слабом огне посуда томилась от сорока минут до часа, а если нагар был особенно упрямым — до трех часов.
После остывания оставалось лишь пройтись по поверхности губкой — и черный слой отходил почти без усилий. Мыло расщепляло жир, сода усиливало очищение, а клей связывал частицы нагара, не давая им снова оседать на металле. В комплексе это превращалось в мощное средство против застарелой грязи.
После такой процедуры сковороду обязательно промывали обычным моющим средством и прокаливали с маслом, чтобы вернуть ей защитный слой.
Важно учитывать материал: метод подходит для чугуна, стали и эмалированной посуды, но категорически не подходит для тефлоновых и керамических покрытий — они могут безвозвратно испортиться.
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
