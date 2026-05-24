Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

В рецепт входят четыре простых ингредиента.

https://glavred.info/lifehack/skovoroda-snova-stanet-kak-novaya-kak-prigotovit-smes-kotoraya-bukvalno-sest-nagar-10767383.html Ссылка скопирована

Как избавиться от нагара на сковороде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня

Как отмыть сковороду от нагара

Какой советский способ пригодится

В то время, когда полки магазинов завалены агрессивными моющими средствами, простой бабушкин способ снова доказывает свою эффективность. В советские времена хозяйки пользовались смесью, которая буквально "съедала" нагар и справлялась даже с многолетними отложениями.

Основой рецепта было хозяйственное мыло с высоким содержанием щелочи. Его стружку смешивали с содой и силикатным клеем, растворяли в большом количестве воды и доводили до кипения, пишет УНИАН.

Затем в эту горячую смесь погружали сковороду — так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью. На слабом огне посуда томилась от сорока минут до часа, а если нагар был особенно упрямым — до трех часов.

После остывания оставалось лишь пройтись по поверхности губкой — и черный слой отходил почти без усилий. Мыло расщепляло жир, сода усиливало очищение, а клей связывал частицы нагара, не давая им снова оседать на металле. В комплексе это превращалось в мощное средство против застарелой грязи.

После такой процедуры сковороду обязательно промывали обычным моющим средством и прокаливали с маслом, чтобы вернуть ей защитный слой.

Важно учитывать материал: метод подходит для чугуна, стали и эмалированной посуды, но категорически не подходит для тефлоновых и керамических покрытий — они могут безвозвратно испортиться.

Интересное по теме:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред