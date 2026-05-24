Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

Дарья Пшеничник
24 мая 2026, 15:17
В рецепт входят четыре простых ингредиента.

Сковорода
Как избавиться от нагара на сковороде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В то время, когда полки магазинов завалены агрессивными моющими средствами, простой бабушкин способ снова доказывает свою эффективность. В советские времена хозяйки пользовались смесью, которая буквально "съедала" нагар и справлялась даже с многолетними отложениями.

Основой рецепта было хозяйственное мыло с высоким содержанием щелочи. Его стружку смешивали с содой и силикатным клеем, растворяли в большом количестве воды и доводили до кипения, пишет УНИАН.

Затем в эту горячую смесь погружали сковороду — так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью. На слабом огне посуда томилась от сорока минут до часа, а если нагар был особенно упрямым — до трех часов.

После остывания оставалось лишь пройтись по поверхности губкой — и черный слой отходил почти без усилий. Мыло расщепляло жир, сода усиливало очищение, а клей связывал частицы нагара, не давая им снова оседать на металле. В комплексе это превращалось в мощное средство против застарелой грязи.

После такой процедуры сковороду обязательно промывали обычным моющим средством и прокаливали с маслом, чтобы вернуть ей защитный слой.

Важно учитывать материал: метод подходит для чугуна, стали и эмалированной посуды, но категорически не подходит для тефлоновых и керамических покрытий — они могут безвозвратно испортиться.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны.

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар: СБУ разнесла ключевую нефтестанцию ​​РФ

"Все объекты поражены": после удара "Орешника" в Белой Церкви горели три гаража

Почти 700 вражеских целей: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 39 с

