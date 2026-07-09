Как спасти бахчевые в жару: огородник поделился лучшим способом полива и подкормки

Садовод показал, как с помощью простого устройства довести воду до корней растений даже в пересохшей почве.

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Полив арбузов во время засухи: как довести воду до корней / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как поливать арбузы в жару

Как правильно поливать бахчу во время засухи

Почему арбузы вянут, когда наливаются

Длительное отсутствие дождей лишает бахчевые культуры влаги именно тогда, когда арбузы и дыни начинают наливаться соком. Автор YouTube-канала "Все своё" показал, как в пересохшей почве доставить воду непосредственно к корням растений и одновременно подкормить кусты.

Главред выяснил, чем подкормить бахчевые.

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Главная проблема этого сезона - привычный полив под куст не дает результата. Вода мгновенно испаряется из верхнего слоя, а корни остаются сухими.

"У бахчевого корня стержневой корень уходит вглубь примерно на метр. Но основная масса корней расходится горизонтально в разные стороны - на глубине от 15 до 50 сантиметров она разрастается на 5–7 метров. Нам нужно, чтобы влага находилась именно в этом слое, а поверхностный полив туда просто не доходит", - отмечает блогер.

Перепробовав различные варианты, хозяин пришёл к выводу: единственный эффективный способ - точечно доставить влагу в зону залегания корня.

Как сделать лунки для полива арбузов в сухой почве

Чтобы пробить окаменелую почву между растениями, автор канала использовал альтернативный инструмент.

"Мы решили проделать отверстия между кустами с помощью бура - механического, электрического или бензобура. Почва сухая, как пепел, поэтому обычное рыхление не помогает", - делится опытом хозяин.

Смотрите видео о том, как поливать бахчу:

Оптимальная глубина для таких воронкообразных углублений - примерно 40 сантиметров. Именно туда заливают тёплую воду. Она хорошо распределяется по горизонтальному слою почвы, и корни арбуза быстро её впитывают.

Чем подкормить бахчу после полива

Сразу после полива эксперт рекомендует внести удобрения, ведь влажная почва обеспечит максимальное усвоение питательных веществ.

"В пролитые лунки отлично вносить комплексное удобрение (например, с повышенным содержанием калия для сладости плодов) из расчета 20 граммов на 10 литров воды. По нашему мнению, это самый эффективный способ совместить полив с подкормкой в такую жару", - подытожил автор.

Чем подкормить дыни и арбузы после всходов / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Все своё" Канал "Все своё" - это украинский ресурс для огородников и домохозяйств, интересующихся эффективными методами выращивания, ухода и хранения овощей. Авторы канала делятся проверенными практическими советами, которые помогают сохранять урожай в домашних условиях без потерь.

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