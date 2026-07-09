Одна ошибка 'убивает' урожай огурцов: огородник объяснил, что нужно делать обязательно

Урожайность огурцов падает, если не соблюдать элементарные меры: огородник раскрыл семь правил, без которых каждый огурец быстро желтеет и гниет.

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Урожайность огурцов - семь советов огороднику для обильного урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Почему желтеют огурцы в открытом грунте

Почему огурцы цветут, но не завязываются

Почему огурцы на грядке горькие

Продолжительность и обилие плодоношения огурцов напрямую зависят от соблюдения правильной агротехники на каждом этапе выращивания. Автор YouTube-канала SNK Greenhouse Джастин назвал шесть практических правил, которые позволяют существенно повысить урожайность этой культуры на приусадебном участке и избежать преждевременного увядания кустов.

Каждый шаг касается конкретного этапа ухода - от подготовки почвы до сбора плодов.

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Главред выяснил, как ухаживать за огурцами.

Мульчирование защищает корни от жары

Огурцы болезненно реагируют на резкие перепады температур и пересыхание почвы вокруг корней. В середине лета, когда солнце начинает активно нагревать землю, растения нуждаются в дополнительной защите.

"Мульча создаст защитный слой и поможет смягчить тепловой стресс, которому подвергаются огурцы летом. Во-вторых, она очень хорошо удерживает влагу, благодаря чему корни не пересыхают, а в-третьих - подавляет сорняки, чтобы они не конкурировали с овощами", - отметил Джастин.

Вместо соломы можно использовать измельченную древесину, сосновую кору или перегной из листьев - главное, чтобы материал надежно защищал прикорневую зону.

Партенокарпические огурцы не нуждаются в опылении пчелами. Некоторые сорта огурцов способны формировать плоды без участия насекомых-опылителей. Это особенно важно для тепличных условий и закрытых грядок, где пчелы появляются редко.

"Это слово означает, что растения самоопыляются, то есть абсолютно не зависят от насекомых", - пояснил блогер.

По словам Джастина, сорт "Pickle Bushel", который он выращивает на собственной грядке, относится именно к партенокарпическим, поэтому стабильно плодоносит даже в закрытом помещении.

Режим полива для сочных огурцов

Огородник рекомендует установить четкий график увлажнения почвы, особенно на участках с быстрым дренажом.

"Я стараюсь поливать утром, а если не успеваю - то поздно вечером. Так вода не испаряется под палящим солнцем", - рассказал Джастин.

Поливать следует непосредственно у основания кустов, а не по листьям, чтобы избежать развития инфекций.

"Если вы когда-нибудь заметите, что огурцы приобретают горьковатый привкус, это главный признак того, что им не хватает воды", - предупреждает огородник.

Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Последовательная высадка и опора для кустов

У огурцов довольно короткий жизненный цикл, и они не могут плодоносить непрерывно в течение всего сезона, как некоторые сорта томатов. Чтобы грядка оставалась урожайной, нужно высаживать новые растения взамен тех, что уже дали урожай.

Опора в виде металлической сетки или кольев улучшает циркуляцию воздуха между листьями и позволяет сажать кусты плотнее.

"Когда вы поднимаете стебли над землей, воздух лучше циркулирует между листьями, и растения значительно меньше страдают от грибковых болезней", - пояснил блогер.

Смотрите видео о том, как увеличить урожай огурцов:

Подкормка калием и фосфором

На начальных этапах роста кустам нужен азот для развития зеленой массы, но с началом цветения пропорции удобрений должны меняться.

"Я использую формулу 3-4-4, где содержание фосфора и калия немного превышает уровень азота. Это идеальное соотношение для формирования плодов", - отметил специалист.

Для подкормки он выбирает гранулированные органические удобрения, рассыпая их непосредственно вокруг основания кустов в соответствии с инструкцией.

Главная ошибка: почему огурцы нужно собирать вовремя

Запоздалый сбор плодов - самая распространенная причина, из-за которой кусты внезапно перестают расти. Огородники часто просто не замечают спелые огурцы среди густой листвы.

"Огурцы нужно срывать, когда они ещё небольшие и идеально подходят для маринования", - подчеркнул Джастин.

Перезрелый плод сигнализирует растению, что оно выполнило свою биологическую функцию - оставило семена для следующего поколения. После этого куст начинает стремительно увядать. Поэтому регулярный сбор урожая является обязательным для продолжения жизни растения.

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Об источнике: S&K Greenhouse S&K Greenhouse - это англоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, ландшафтному дизайну и выращиванию декоративных и плодовых растений. Проект ведут специалисты тепличного хозяйства S&K Greenhouse, которые делятся практическими советами по уходу за садом, выбору растений и созданию привлекательных зеленых зон вокруг дома. Основная тематика канала охватывает выращивание цветов, кустарников, деревьев, овощей и многолетних растений, а также сезонные работы в саду. Авторы объясняют, как правильно высаживать растения, формировать клумбы, ухаживать за газоном, обрезать кусты, удобрять почву и защищать насаждения от вредителей и болезней. Большое внимание уделяется озеленению приусадебных участков и подбору неприхотливых растений для различных климатических условий. Видео канала имеют обучающий формат и рассчитаны как на начинающих, так и на опытных садоводов. Среди самых популярных тем - выбор декоративных кустарников, сочетание растений в ландшафтном дизайне, размножение растений черенками, выращивание томатов и другие практические советы для домашнего садоводства. Канал был создан в 2019 году в США. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 290 тысяч подписчиков и более 20 миллионов просмотров, что делает его одним из популярных англоязычных YouTube-проектов, посвященных садоводству и тепличному хозяйству.

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