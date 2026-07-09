Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Одна ошибка "убивает" урожай огурцов: огородник объяснил, что нужно делать обязательно

Юрий Берендий
9 июля 2026, 17:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Урожайность огурцов падает, если не соблюдать элементарные меры: огородник раскрыл семь правил, без которых каждый огурец быстро желтеет и гниет.
Одна ошибка 'убивает' урожай огурцов: огородник объяснил, что нужно делать обязательно
Урожайность огурцов - семь советов огороднику для обильного урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Почему желтеют огурцы в открытом грунте
  • Почему огурцы цветут, но не завязываются
  • Почему огурцы на грядке горькие

Продолжительность и обилие плодоношения огурцов напрямую зависят от соблюдения правильной агротехники на каждом этапе выращивания. Автор YouTube-канала SNK Greenhouse Джастин назвал шесть практических правил, которые позволяют существенно повысить урожайность этой культуры на приусадебном участке и избежать преждевременного увядания кустов.

Каждый шаг касается конкретного этапа ухода - от подготовки почвы до сбора плодов.

видео дня

Главред выяснил, как ухаживать за огурцами.

Мульчирование защищает корни от жары

Огурцы болезненно реагируют на резкие перепады температур и пересыхание почвы вокруг корней. В середине лета, когда солнце начинает активно нагревать землю, растения нуждаются в дополнительной защите.

"Мульча создаст защитный слой и поможет смягчить тепловой стресс, которому подвергаются огурцы летом. Во-вторых, она очень хорошо удерживает влагу, благодаря чему корни не пересыхают, а в-третьих - подавляет сорняки, чтобы они не конкурировали с овощами", - отметил Джастин.

Вместо соломы можно использовать измельченную древесину, сосновую кору или перегной из листьев - главное, чтобы материал надежно защищал прикорневую зону.

Партенокарпические огурцы не нуждаются в опылении пчелами. Некоторые сорта огурцов способны формировать плоды без участия насекомых-опылителей. Это особенно важно для тепличных условий и закрытых грядок, где пчелы появляются редко.

"Это слово означает, что растения самоопыляются, то есть абсолютно не зависят от насекомых", - пояснил блогер.

По словам Джастина, сорт "Pickle Bushel", который он выращивает на собственной грядке, относится именно к партенокарпическим, поэтому стабильно плодоносит даже в закрытом помещении.

Режим полива для сочных огурцов

Огородник рекомендует установить четкий график увлажнения почвы, особенно на участках с быстрым дренажом.

"Я стараюсь поливать утром, а если не успеваю - то поздно вечером. Так вода не испаряется под палящим солнцем", - рассказал Джастин.

Поливать следует непосредственно у основания кустов, а не по листьям, чтобы избежать развития инфекций.

"Если вы когда-нибудь заметите, что огурцы приобретают горьковатый привкус, это главный признак того, что им не хватает воды", - предупреждает огородник.

Правила полива огурцов
Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Последовательная высадка и опора для кустов

У огурцов довольно короткий жизненный цикл, и они не могут плодоносить непрерывно в течение всего сезона, как некоторые сорта томатов. Чтобы грядка оставалась урожайной, нужно высаживать новые растения взамен тех, что уже дали урожай.

Опора в виде металлической сетки или кольев улучшает циркуляцию воздуха между листьями и позволяет сажать кусты плотнее.

"Когда вы поднимаете стебли над землей, воздух лучше циркулирует между листьями, и растения значительно меньше страдают от грибковых болезней", - пояснил блогер.

Смотрите видео о том, как увеличить урожай огурцов:

Подкормка калием и фосфором

На начальных этапах роста кустам нужен азот для развития зеленой массы, но с началом цветения пропорции удобрений должны меняться.

"Я использую формулу 3-4-4, где содержание фосфора и калия немного превышает уровень азота. Это идеальное соотношение для формирования плодов", - отметил специалист.

Для подкормки он выбирает гранулированные органические удобрения, рассыпая их непосредственно вокруг основания кустов в соответствии с инструкцией.

Главная ошибка: почему огурцы нужно собирать вовремя

Запоздалый сбор плодов - самая распространенная причина, из-за которой кусты внезапно перестают расти. Огородники часто просто не замечают спелые огурцы среди густой листвы.

"Огурцы нужно срывать, когда они ещё небольшие и идеально подходят для маринования", - подчеркнул Джастин.

Перезрелый плод сигнализирует растению, что оно выполнило свою биологическую функцию - оставило семена для следующего поколения. После этого куст начинает стремительно увядать. Поэтому регулярный сбор урожая является обязательным для продолжения жизни растения.

Читайте также:

Об источнике: S&K Greenhouse

S&K Greenhouse - это англоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, ландшафтному дизайну и выращиванию декоративных и плодовых растений. Проект ведут специалисты тепличного хозяйства S&K Greenhouse, которые делятся практическими советами по уходу за садом, выбору растений и созданию привлекательных зеленых зон вокруг дома.

Основная тематика канала охватывает выращивание цветов, кустарников, деревьев, овощей и многолетних растений, а также сезонные работы в саду. Авторы объясняют, как правильно высаживать растения, формировать клумбы, ухаживать за газоном, обрезать кусты, удобрять почву и защищать насаждения от вредителей и болезней. Большое внимание уделяется озеленению приусадебных участков и подбору неприхотливых растений для различных климатических условий.

Видео канала имеют обучающий формат и рассчитаны как на начинающих, так и на опытных садоводов. Среди самых популярных тем - выбор декоративных кустарников, сочетание растений в ландшафтном дизайне, размножение растений черенками, выращивание томатов и другие практические советы для домашнего садоводства.

Канал был создан в 2019 году в США. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 290 тысяч подписчиков и более 20 миллионов просмотров, что делает его одним из популярных англоязычных YouTube-проектов, посвященных садоводству и тепличному хозяйству.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород огурцы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп удивил НАТО своим решением по Украине: FT выяснило, что заставило его передумать

Трамп удивил НАТО своим решением по Украине: FT выяснило, что заставило его передумать

18:45Война
В Кремле пригрозили Украине расширением "буферной зоны" и затягиванием войны

В Кремле пригрозили Украине расширением "буферной зоны" и затягиванием войны

16:28Война
У Украины осталось два месяца: какой новый формат войны готовит Россия

У Украины осталось два месяца: какой новый формат войны готовит Россия

16:23Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

Ударил геомагнитный шторм G1: Землю накрыла затяжная магнитная буря

Ударил геомагнитный шторм G1: Землю накрыла затяжная магнитная буря

Почему соленые огурцы становятся мягкими: пять ошибок, которые допускают хозяйки

Почему соленые огурцы становятся мягкими: пять ошибок, которые допускают хозяйки

Путин нашел способ изменить позицию Трампа по Украине: что задумал Кремль

Путин нашел способ изменить позицию Трампа по Украине: что задумал Кремль

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины с ноутбуком за 75 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины с ноутбуком за 75 с

Последние новости

18:37

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на улице за 29 с

18:16

Личинки не успеют расплодиться: простой лайфхак спасает от мух летом

17:58

Теперь там никто не живет: РФ убила дроном последнюю жительницу села на Харьковщине

17:50

Популярного комика-барда Семена Слепакова объявили в розыск в РФ

17:50

Одна ошибка "убивает" урожай огурцов: огородник объяснил, что нужно делать обязательноВидео

Фесенко: Трамп изменил отношение к Украине, США помогут бить по РФ – что это значит для войныФесенко: Трамп изменил отношение к Украине, США помогут бить по РФ – что это значит для войны
17:47

"С совка пришло": Тина Кароль откровенно рассказала о своем комплексе

17:38

Мало кто знает истинную причину: зачем в СССР делали окно между кухней и ванной

17:26

Мужчина нашел в книге чеки на $40 млн, но радость длилась недолго

17:24

Майборода, Ярмус и Костюк: как благотворительный фонд "Украинская сила" поддерживает украинских защитников

Реклама
17:18

Цены вырастут уже к концу лета: какой базовый продукт рекордно подорожает

17:14

"Одна реплика стала показательной": какой сигнал Трамп передал Украине на саммите НАТО

17:13

Гороскоп Таро на завтра 10 июля: Овнам - работать, Скорпионам - поддержать себя

17:00

"Я влюблялся": Рыбчинский признался в чувствах к Софии Ротару

16:54

"Выбор в пользу себя": Санта Димопулос впервые назвала причину развода с мужем

16:28

Когда в Украине могут начать производить Patriot – в Минобороны Польши ответили

16:28

В Кремле пригрозили Украине расширением "буферной зоны" и затягиванием войны

16:23

У Украины осталось два месяца: какой новый формат войны готовит Россия

16:17

Кравец показала двойняшек, которых увезла из Киева: "Это место нас спасло"

15:56

"Очень тяжелый путь": известный рэпер-воин высказался о завершении войны

15:55

Доллар внезапно подскочил, евро стремительно летит вверх: курс валют на 10 июля

Реклама
15:37

Шабунин "сливал" документы с грифом "ДСК", – ветеран

15:31

Трендовые купальники 2026: 3 фасона, которые сделают конфету из любой фигурыВидео

15:29

Как заточить ножи для мясорубки: новый способ с наждачкой удивил многихВидео

15:26

США помогают Украине наносить удары по России: эксперт раскрыл план Вашингтона

15:19

В ГБР отреагировали на информацию ЦПК и опровергли свою причастность к блокированию расследования в отношении якобы 143 объектов недвижимости брата Сухачева

15:02

Фарш получится нежным и сочным: какой ингредиент добавить перед жаркой

14:58

Самый "мемный" футболист Эрлинг Холанн любит девушку со школы: история пары

14:44

Почему 10 июля нельзя стирать и стричься: какой церковный праздник

14:38

Нападение на представителей ТЦК во Львове: все подробности громкого инцидента

14:23

Увиденное не дает покоя: женщина вернулась к жизни и удивила врачей

14:08

"Назвали Зина": предательница Асти сообщила о пополнении

13:57

Что нельзя запрещать детям: три популярные ошибки родителей

13:38

Символ бабочки на стиральной машине: почему его нельзя игнорировать

13:21

Магнит для змей: какие уголки на участке больше всего привлекают пресмыкающихся

13:07

"Хочу убрать": Яна Глущенко решила изменить свою внешность

12:51

Горят нефтебазы, поражены 14 судов: Силы обороны мощно ударили по объектам РФ

12:49

Звезда "Сватов" ошарашил старым и уставшим видом

12:33

Сильные ливни и грозы накроют Украину: синоптик назвала дату потепления

12:22

Умерла Бонни Тайлер: что известноВидео

12:15

Круче котлет и отбивных: рецепт мясных бризолей из фарша за 15 минут

Реклама
12:04

Китайский гороскоп на завтра, 10 июля: Быкам - бунтарство, Петухам - консерватизм

12:03

Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

12:01

Путин нашел способ изменить позицию Трампа по Украине: что задумал Кремль

11:54

Расслабляться пока рано: что должна делать Украина, чтобы сохранить поддержку США

11:23

Украина будет бить по РФ собственной баллистикой: названы первые цели и сроки

11:00

Пугачева покинула Кипр ради близкого человека — где она сейчас

10:54

Три знака зодиака сорвут куш: судьба готовит шанс, который нельзя упустить

10:42

Массовые вооруженные протесты в РФ: активистка назвала условие начала стрельбы

10:37

Цветы в вазе простоят в разы дольше: секрет кроется в двух вещах из кухонного шкафа

09:59

Масштабное ДТП на трассе Киев-Одесса: есть погибший, количество раненых снова возросло

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять