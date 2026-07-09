Магнит для змей: какие уголки на участке больше всего привлекают пресмыкающихся

Эти участки сада чаще всего привлекают пресмыкающихся в теплое время года.

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Где прячутся змеи в саду / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

Вы узнаете:

Где на участке чаще всего прячутся змеи

Что привлекает пресмыкающихся в сад

Как отпугнуть змей с участка

В Украине в частных садах, на дачах и вблизи человеческих жилищ можно встретить целый ряд видов змей. Среди них - удав обыкновенный, удав водяной, медянка, полоз Эскулапа и гадюка обыкновенная. Только последняя ядовита и может представлять опасность для человека, сообщает издание Kobieta Interia.

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Змеи играют важную роль в экосистеме, регулируя численность грызунов и земноводных. Четыре из пяти видов полностью безопасны для человека и кусают разве что в целях самозащиты.

Гадюка же кусает только тогда, когда чувствует угрозу - например, если на нее случайно наступить или если она чувствует провокацию. В случае укуса гадюки необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Где прячутся змеи в саду

Змеи выбирают места с особыми условиями: им нужен открытый, солнечный участок для прогрева, а рядом - темное, влажное и уютное укрытие. Часто гадюки селятся возле водоемов и прудов, где достаточно земноводных для охоты.

Змеи редко попадаются на глаза человеку, поэтому выбирают заброшенные и малолюдные уголки участка. Самые привлекательные для них места - это штабеля дров, кирпичей или других давно неподвижных предметов, где поддерживается постоянная температура, а также густые заросли и неухоженные цветочные клумбы.

Компостные кучи и места, куда выбрасывают листья и ветки, тоже становятся удобным укрытием для змей. Чем реже человек бывает в той или иной части сада, тем выше вероятность встретить там змею.

Как избавиться от змей на участке

Главное условие - поддерживать порядок: убрать ветки, листья и мусор, которые создают идеальные укрытия. Высокую траву и заросли следует регулярно косить, а цветочные клумбы очищать от излишков старой растительности.

Компостник требует особого внимания - неопрятный и заваленный, он легко превращается в логово для пресмыкающихся. Его следует привести в порядок и надежно защитить, чтобы лишить змей удобного укрытия.

Если змея уже появилась на участке, важно помнить, что некоторые виды находятся под охраной, и даже несмотря на это, причинять им вред не стоит. Часто достаточно просто активно передвигаться по саду или создавать шум - например, топать ногой - это сигнализирует змее, что место нежелательно.

Если же змеи возвращаются снова, можно воспользоваться специальными отпугивателями.

Как отличить ядовитую змею от неядовитой / Инфографика: Главред

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