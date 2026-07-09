Массовые вооруженные протесты в РФ: активистка назвала условие начала стрельбы

Беспорядки могут начаться с участием большого числа участников так называемой "СВО".

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Россияне после определенных событий могут выйти на улицы, чтобы избавиться от Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Что сказала Курносова:

Россияне смогут выйти на протесты против войны после раскола элит РФ

Революционные события в РФ могут привести к отстранению Путина

На фоне постоянных атак на территорию страны-агрессора России и ударов по НПЗ, которые привели к дефициту бензина, большинство россиян хочет, чтобы война закончилась как можно скорее.

Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова. По её словам, несмотря на это желание, протестовать россияне не могут из-за репрессивных мер, которые РФ применяла на протяжении многих лет.

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"За любое действие сразу возбуждаются уголовные дела. Поэтому для того, чтобы что-то произошло, должен произойти раскол элит. Это ключевой момент - готовность элит избавиться от Путина", - подчеркнула она.

Смотрите видео о расколе путинской элиты, бунте российских военных и революционных сценариях, которые могут ожидать Россию:

В РФ возможны массовые протесты

Если в России произойдет раскол элит, по мнению Курносовой, силовики могут занять нейтральную позицию и перестать разгонять протестующих. Тогда же станут возможны массовые протесты и даже революционные события. Не следует исключать, что они могут привести к падению путинского режима.

"Здесь стоит вспомнить яркие протесты, которые начали раздаваться со стороны бывших участников СВО. По этому поводу элита начала переживать, ведь люди возвращаются с войны, и каждый, я уверена, что-то привез и закопал у себя на огороде. Что именно – мы узнаем тогда, когда начнут разворачиваться события. Поэтому в случае революционных сценариев возможны не просто протесты, но и перестрелки, ведь оружия у россиян сейчас очень много", – добавила секретарь Форума российской оппозиции.

Как в РФ может произойти бунт против Путина - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам политолога, эксперта по вопросам Центральной и Восточной Европы Ивана Преображенского, экономические последствия войны против Украины, скорее всего, могут привести к довольно массовым протестам в РФ.

Даже сфальсифицированная статистика свидетельствует о том, что количество случаев невыплаты зарплат растет в геометрической прогрессии. Это начинает напоминать 90-е годы в России, когда советская система рухнула, а новая еще не была построена.

Протесты в РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что власти России усиливают контроль над интернет-пространством, опасаясь роста общественного недовольства после возможного завершения войны против Украины.

Ранее сообщалось, что закрытые социологические исследования, проводимые внутри России, демонстрируют колоссальный рост антиправительственных настроений. Россияне недовольны внутренней ситуацией, топливным кризисом и тем, что война пришла в их дома, однако пока этот протест остается разрозненным.

Накануне стало известно, что Владимир Путин собственноручно провоцирует мятеж среди российской элиты. В частности, толчком к этому стало задержание человека, который лучше всех знает о том, как он зарабатывал свои первые деньги в Петербурге.

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О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического толка, выдающийся деятель антипутинской оппозиции. В 1990–1993 годах - депутат Ленинградского совета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор "Маршей несогласных" и массовых протестных акций 2011–2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

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