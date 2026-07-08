"Проблемный вопрос": в ГУР назвали настоящую цель массированных ударов РФ по Украине

Удары РФ по Украине преследуют не военную, а психологическую цель. ГУР раскрыло, почему Кремль бьет по гражданским объектам.

https://glavred.info/war/problemnyy-vopros-v-gur-nazvali-nastoyashchuyu-cel-massirovannyh-udarov-rf-po-ukraine-10779065.html Ссылка скопирована

Удары РФ по Украине - ГУР назвало истинную цель атак / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, Главред

Ключевые тезисы:

Разведка назвала три причины ударов РФ по гражданским объектам

Ракеты "Калибр" и "Искандер" не достигают заявленной точности

Часть вооружения РФ накапливается на складах

Массированные удары России по гражданской инфраструктуре не преследуют военной цели - главная задача Кремля заключается в дестабилизации ситуации внутри страны путем вызывания паники среди населения. Об этом в интервью изданию Апостроф заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий.

видео дня

По словам разведчика, выбор целей для российских ракетных ударов определяется тремя ключевыми факторами. Первый из них касается того, как в Москве оценивают эффективность собственного оружия против украинской системы противовоздушной обороны.

"Военная разведка получила информацию о том, как россияне оценивают эффективность своего вооружения. Первый вопрос, который они считают основным, - это наша мощная система противовоздушной обороны и средства РЭБ", - рассказал Скибицкий.

Точность ракет остается проблемой для Кремля. Второй фактор, влияющий на характер ударов, связан с техническими возможностями самого российского оружия. Несмотря на публичные заявления Москвы о высокой точности вооружения, реальные показатели существенно отстают от заявленных.

"Это сейчас проблемный вопрос для РФ, они не могут достичь тех технических параметров, которые определены для каждого вида вооружения. "Калибр", крылатая ракета Х-101, "Искандеры" не могут достичь точности менее 30 м, например. Проводится много исследовательских работ с целью модернизации, но точность - это проблемный вопрос для РФ, хотя они и заявляют, что это очень-очень высокоточное оружие", - отметил генерал-майор.

Третий, и по словам Скибицкого, ключевой фактор - преднамеренное запугивание гражданского населения посредством ударов по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры, в частности отделениям "Новой почты".

"Они заявляют, что на "Новой почте" собирают всё, что угодно, начиная с FPV-дронов и так далее, и перевозят. Но здесь главное - психологический эффект на наших людей", - подчеркнул заместитель начальника ГУР.

Он добавил, что Россия рассчитывает таким образом добиться дестабилизации ситуации в Украине, сочетая ракетные удары с информационно-психологическими операциями.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Что касается технической составляющей вооружения, Скибицкий подтвердил, что Россия до сих пор получает иностранные компоненты для своих ракет, несмотря на санкционное давление.

"За счёт обхода санкций, да. Поставки продолжаются, но они понимают критичность этого момента. Начали проводить очень много исследовательских работ и даже выпускать уже собственную продукцию электронно-компонентной базы, но точность и качество этой продукции в разы ниже, чем у аналогов западного производства", - рассказал он.

Почему Россия прячет "Калибры" на складах

Отдельный вопрос касался того, накапливает ли Россия вооружение или сразу применяет всё произведённое. По данным разведки, ситуация различается в зависимости от типа ракет.

"Можно с уверенностью сказать, что в большей степени на склад, в арсенал поступают ракеты морского базирования "Калибр". Это понятно, потому что все основные носители и все основные боевые корабли, подводные лодки на сегодняшний день Российской Федерации оснащены системой "Калибр". Соответственно, необходимо их обеспечить", - пояснил Скибицкий.

По его словам, эффективность украинской противовоздушной обороны вынуждает Москву пополнять запасы этих ракет, ведь подавляющее большинство выпущенных "Калибров" сбивается над территорией Украины.

"Можем с уверенностью сказать, и это, пожалуй, достижение нашей противовоздушной обороны, что мы сбиваем почти 100% крылатых ракет "Калибр". Соответственно, большинство из них сейчас поступает именно на склад, для пополнения запасов. Остальное - это всё, что производится и сразу применяется", - подытожил заместитель начальника ГУР.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Когда состоится новый массированный удар по Украине - комментарий эксперта

Россия в ближайшие дни может нанести новый авиаудар по Украине, однако его характер, вероятно, будет отличаться от недавних массированных атак. Выбор момента для повторного удара может быть связан и с политической повесткой дня, в частности с саммитом НАТО. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

Аналитик допускает вероятность повторной атаки в ближайшее время, однако указывает на существенное отличие от предыдущих ударов.

"Вполне возможно, что атаки состоятся уже в ближайшие дни, но они не будут столь разрушительными и масштабными, как 2 и 6 июля. Следующий удар, если он произойдет через 24 или 48 часов, будет еще менее масштабным. Россияне просто не успеют провести послеполетное обслуживание авиации, зарядить пусковые установки и подготовить новые полетные задания. Но ради поддержания атмосферы паники и террора РФ может пойти на это", - отметил Коваленко.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о ночной атаке на Киев 6 июля, во время которой ПВО не смогла перехватить баллистические ракеты. Игнат подчеркнул, что массированная атака на Киев привела к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. По его словам, во время атаки по столице были выпущены баллистические ракеты и шесть противокорабельных "Цирконов".

Мониторинговые каналы сообщили, что Россия может воспользоваться нехваткой украинских средств противовоздушной обороны для очередных масштабных ударов. По информации источников, США предупредили об ударах, которые могут произойти в ближайшие две недели.

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что Украине не хватает ракет для эффективного перехвата российских баллистических ракет. Коваленко также обратил внимание, что партнеры задерживают поставки ракет, оставляя собственные запасы для самозащиты. По его оценке, запасы партнеров превышают необходимый уровень, а нехватка ракет затрудняет противодействие ударам.

Читайте также:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке", оно осуществляет сбор, аналитическую обработку, обобщение и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред