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Пилот самолета раскрыл свою зарплату: сумма оказалась неожиданной

Константин Пономарев
8 июля 2026, 12:33
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Опубликованная ведомость пилота Boeing 737 удивила людей. Одни считают доход заслуженным, другие уверены, что сумма слишком высока.
Пилот самолета поделился своей зарплатой
Пилот самолета поделился своей зарплатой / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какая сумма удивила миллионы пользователей сети
  • Почему одни считают зарплату заслуженной, а другие же завышенной
  • Какие требования предъявляют к пилотам гражданской авиации

Опубликованная в интернете расчетная ведомость капитана пассажирского самолета вызвала масштабную дискуссию о том, сколько должны зарабатывать пилоты. Одни пользователи назвали сумму чрезмерной, другие заявили, что ответственность за сотни жизней полностью оправдывает такой доход.

Скриншот расчетного листа, предположительно принадлежащего капитану Boeing 737 американской авиакомпании, быстро разошелся по Reddit, X, Facebook и LinkedIn. Об этом пишет Unilad.

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Документ указывает годовой доход почти 458 тысяч долларов (примерно 20,4 млн гривен), после чего тысячи пользователей начали спорить о справедливости столь высокой оплаты труда.

Зарплата пилота удивила пользователей

Согласно опубликованному расчетному листу с датой 15 декабря 2025 года, годовой доход капитана составил 457 894,51 доллара. В документе также перечислены различные виды выплат, включая оплату времени ожидания, проверок и других служебных начислений.

Многие пользователи подсчитали, что такой доход эквивалентен более 360 долларам в час, что вызвало волну эмоциональных комментариев. Некоторые назвали подобную зарплату "выигрышем в лотерею", тогда как другие усомнились в подлинности документа и потребовали проверить информацию.

Годовой доход капитана составил 457 894,51 доллара
Годовой доход капитана составил 457 894,51 доллара / Фото: Reddit

"Смелое предположение: пилоты заслуживают каждую копейку за свою ответственность. Но 458 тысяч долларов с начала года? Это не зарплата, это выигрыш в лотерею с крыльями", - написал один из них.

Многие считают такую зарплату заслуженной

Впрочем, значительная часть комментаторов встала на защиту пилотов. Пользователи напомнили, что капитаны авиалайнеров отвечают за безопасность сотен пассажиров, проходят многолетнюю подготовку, строгие медицинские проверки и накапливают тысячи часов налета.

Доход пилотов может составлять от 70 тысяч до более 400 тысяч долларов в год
Доход пилотов может составлять от 70 тысяч до более 400 тысяч долларов в год / Фото: скриншот с Youtube

По данным авиационной академии Acron, доход пилотов может составлять от 70 тысяч до более 400 тысяч долларов в год в зависимости от опыта, квалификации и авиакомпании. Подготовка пилота обычно занимает от двух до пяти лет и требует около 1500 часов летной практики.

При этом пользователи отметили, что столь высокие доходы характерны прежде всего для США. Для сравнения, средняя зарплата пилотов в Великобритании оценивается примерно в 120 тысяч фунтов стерлингов (7,1 млн гривен) в год, что значительно ниже уровня оплаты американских коллег.

Ранее Главред писал о том, что мужчина заплатил за пустую землю и по ошибке купил целую улицу. Житель США отправился на аукцион шерифа с намерением приобрести недорогой участок под строительство будущего дома, но все обернулось иначе.

Также сообщалось о том, что на берег выбросило загадочные металлические сферы. Необычные металлические шары появились на пляже в Квинсленде. Находку поместили в герметичные контейнеры и начали международное расследование.

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Об источнике: UNILAD

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