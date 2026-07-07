РФ ударила по Одессе баллистикой с кассетной боевой частью: количество жертв растет

О чем идет речь в материале:
- Россия нанесла удар по Одесской области кассетной баллистической ракетой
- Пострадали шесть человек, один - в тяжелом состоянии
- Повреждены производственное предприятие и автомобили
Российская армия в очередной раз нанесла ракетный удар по гражданскому населению Одесской области, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью. В результате атаки на территории производственного предприятия загорелись здание и автомобили, по предварительной информации пострадали три человека. Об этом сообщает начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.
На месте удара ведутся работы по ликвидации последствий, а спасательные службы продолжают оценивать масштаб повреждений.
Впоследствии данные о пострадавших уточнились.
"Число пострадавших в результате ракетного удара по Одессе увеличилось до шести. Один человек находится в тяжёлом состоянии, состояние ещё троих - средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Кипер.
О последствиях вражеской атаки также сообщил глава Одесской городской военной администрации.
По словам Сергея Лысака, в результате вражеской атаки на Одессу пострадала городская инфраструктура, все соответствующие службы уже работают на местах.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко спрогнозировал возможную новую атаку РФ уже в ближайшие дни. Он подчеркнул, что атака может отличаться по характеру от предыдущих ударов.
Он отметил, что Украине не хватает ракет ПВО из-за задержек в передаче необходимых средств от партнеров. Коваленко также сообщал, что партнеры удерживают резервы ракет для собственной защиты, и это сдерживает поставки в Украину.
Военный эксперт Олег Жданов отметил, что риск повторения массированного удара остается значительным из-за имеющихся запасов у противника. По приведенным данным разведки, у РФ может быть до тысячи ракет различных типов, среди которых наибольшую долю составляют "Искандеры".
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О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
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