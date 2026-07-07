Война изменилась навсегда: Зеленский назвал главное оружие Украины и обратился к НАТО

Зеленский заявил, что систем "Patriot" недостаточно для защиты от ракет РФ, и попросил партнеров ускорить выпуск противоракетных систем для Европы.

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Зеленский назвал главное оружие в войне и обратился к НАТО / Коллаж: Главред

О чём сказал Владимир Зеленский:

ВСУ ежемесячно уничтожают около 30 тысяч оккупантов, преимущественно с помощью дронов

Украина повысила уровень сбиваемых БПЛА Shahed до более 90 процентов

Страна обсуждает с США лицензии на собственное производство Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Форуме оборонных индустрий НАТО заявил, что украинские силы ежемесячно уничтожают около 30 тысяч российских военных, подавляющую часть из которых - с помощью дронов. По его словам, характер современной войны изменился настолько кардинально, что это можно сравнить с появлением пулеметов в Первой мировой или танковых армий во Второй.

"Главред" собрал основные заявления президента Зеленского на Форуме оборонных индустрий НАТО.

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Сколько российских солдат гибнет ежемесячно

Зеленский начал свое выступление с благодарности партнерам за внимание к украинскому оборонному сектору, который, по его оценке, стал одним из сильнейших в Европе и прошел проверку в реальных боевых условиях. Далее он перешел к конкретике: ежемесячные потери российской армии на фронте исчисляются десятками тысяч, и только июнь принес цифру, которая поражает даже на фоне трех с половиной лет полномасштабной войны.

"Сейчас мы ежемесячно уничтожаем около 30 000 российских солдат. Только представьте себе такие масштабы. Только в июне было уничтожено почти 28 000 российских солдат, и у нас есть видеоподтверждения по каждому из них", - заявил президент во время выступления, которое транслировал Офис президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что эти цифры - не повод для гордости, а демонстрация реальности, в которой оказалась Украина не по своей воле. Подавляющее большинство потерь врага - результат работы беспилотников, и именно этот факт президент назвал ключевым показателем того, как теперь выглядят боевые действия на суше.

Почему дроны стали главным оружием в войне против России

Зеленский провёл историческую параллель, сравнив нынешний этап войны с переломными моментами прошлого века. Он напомнил, что пулеметы решили исход сражений Первой мировой войны, танковые армии изменили ход Второй мировой, а ракеты в свое время тоже стали революцией в военном деле - и именно в этом ряду теперь стоят дроны.

"Сегодня дроны и сама технология ведения боя на расстоянии представляют собой революционное изменение в технологии войны", - подчеркнул он.

Президент добавил, что речь идет не только об уничтожении живой силы противника. Ежедневно беспилотники уничтожают огромное количество российской техники, логистических узлов и военных объектов, и именно эта составляющая, по словам Зеленского, стала основой для того, чтобы Украина вообще выдерживала давление превосходящих сил противника в течение столь длительного времени.

Как украинские морские дроны изменили ситуацию в Чёрном море

Отдельный блок выступления президент посвятил морской составляющей войны. Он напомнил, что Украина проводит операцию по обеспечению безопасности в Черном море именно с помощью морских беспилотных платформ, которые изначально создавались исключительно как ударное оружие против кораблей российского флота.

Однако, по словам Зеленского, функционал этих аппаратов давно вышел за пределы чисто морских операций.

"Наши морские дроны уже превратились в многоцелевые платформы, способные наносить удары с моря по различным целям на суше и в воздухе", - отметил он.

Морской дрон Magura V5 / Инфографика: Главред

Как Украина перехватывает атаки дронов "Шахед"

Далее президент перешел к теме противовоздушной обороны, сравнив массированные российские обстрелы с ударами, которые иранские силы наносили по соседним странам региона. По его словам, враг одновременно применяет ударные дроны различных типов, крылатые и баллистические ракеты, и масштаб этих атак постоянно растет.

Впрочем, украинская сторона нарастила потенциал перехвата настолько, что ни одна другая страна мира не имела опыта отражения воздушных атак в подобных масштабах.

"Мы повысили уровень перехвата российских дронов "Шахед" до более чем 90 процентов. Это означает, что каждую неделю обезвреживаются тысячи российских ударных дронов", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что речь идет о ежедневной и еженочной работе противовоздушной обороны, которая отражает сотни атак дронов одновременно с тысячами перехватов каждую неделю и каждый месяц. Он также отметил, что оборонный сектор страны продолжает наращивать эти возможности даже в разгар полномасштабной войны, а уровень перехвата крылатых ракет остается высоким благодаря развитию противовоздушной обороны и поддержке партнеров.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Почему Зеленский считает, что Украине место в НАТО

Рассказав о масштабах оборонного потенциала страны, президент задал партнерам риторический вопрос о целесообразности держать Украину за пределами альянса. Он подчеркнул, что логика здесь проста: если украинцы уже умеют воевать на таком уровне, эти возможности должны стать частью коллективной обороны НАТО.

"Вы действительно считаете, что было бы правильно оставить за пределами НАТО страну и народ с таким уровнем оборонного потенциала?" - спросил Зеленский.

Он добавил, что Украина и страны альянса уже фактически воспринимают друг друга как надежных партнеров, поэтому естественным шагом стало бы формальное объединение в единое пространство безопасности. При этом Зеленский напомнил о географическом факторе: Украина еще долго будет находиться рядом с источником проблемы - Россией, а членство страны в НАТО, по его словам, означает для альянса источник огромного оборонного потенциала, а не бремя.

Какие страны и когда стали членами НАТО / Инфографика: Главред

Как Украина уничтожает нефтеперерабатывающие заводы России

Президент отдельно остановился на том, как изменилась способность Украины действовать в глубине российской территории. По его словам, Москва десятилетиями полагалась на представление о собственном стратегическом тылу, недосягаемом для ударов, где можно безопасно размещать военное производство.

Зеленский заявил, что это преимущество России больше не существует.

"Буквально вчера украинские дроны прорвали российскую оборону и нанесли удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение. Это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины", - сказал он.

Президент также подчеркнул принципиальное различие в мотивации сторон конфликта. Он подчеркнул, что в отличие от Путина, Украина не ведет эту войну ради геополитики или удовольствия - она лишь защищается от агрессии, которую Россия принесла на ее территорию, убивая людей и пытаясь уничтожить независимость страны.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Что такое инициатива Drone Deal и кто к ней присоединился

Зеленский заявил, что возможность оказывать такое давление на врага обеспечивают сотни тысяч украинцев, занятых в оборонном секторе, и сотни компаний, производящих широкий спектр современного оружия. Именно благодаря этому Украина, по его словам, сегодня обладает крупнейшим и самым современным в мире потенциалом в сфере беспилотной войны.

Этот потенциал государство предлагает партнерам в рамках инициативы "Drone Deal". "Инициатива "Drone Deal" - это не только закупка дронов, но и совместное производство. Это ускоренный доступ к средствам защиты критической инфраструктуры, противовоздушной обороны и, конечно же, сотрудничеству в сфере безопасности", - пояснил президент.

Он поблагодарил всех лидеров, страны и компании, которые уже сотрудничают с Украиной в оборонной сфере, отдельно назвав Европейский Союз, Турцию, страны НАТО, а также Азербайджан и государства Персидского залива среди надежных партнеров.

Сколько систем Patriot нужно Европе для защиты от ракет

Перейдя к теме противоракетной обороны, Зеленский назвал защиту от российских баллистических ракет последним крупным вызовом, с которым Европе еще предстоит справиться. Он напомнил, что подобный вопрос глобального значения уже проявил себя в войнах на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

По словам президента, имеющихся производственных мощностей по выпуску систем "Патриот" просто недостаточно для удовлетворения растущего спроса на защиту от баллистических ракет.

"Тем, кто защищает жизнь, нужно больше "Patriot", - подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что Украина уже обсуждает с американскими партнерами вопрос о лицензиях на производство "Patriot" на своей территории, и призвал присутствующих поддержать эти усилия.

"Patriot" / Инфографика: Главред

Европе нужна собственная противоракетная оборона

Президент подчеркнул, что Европе срочно нужны собственные мощности для производства противоракетных систем и ракет к ним, и работа в этом направлении уже ведется. Он предупредил, что речь идет не о перспективе середины следующего десятилетия, а о насущной необходимости.

"И это не может ждать до 2030 года или позже. Европе как можно скорее нужны доступные по цене противоракетные системы, выпускаемые серийно. На самом деле, именно сегодня", - заявил Зеленский.

Он добавил, что речь идет не о максимизации прибыли правительств или промышленности, а об обеспечении максимально надежной защиты для сотен миллионов европейцев, которая нужна сейчас, а не через несколько лет. По словам президента, работа над противоракетной коалицией уже ведётся, и он рассчитывает на её весомые результаты.

О чем Зеленский попросил партнеров на саммите НАТО в Анкаре

В заключение президент обратился к партнерам с конкретной просьбой относительно приоритетов на ближайшее время. Он отметил, что пока продолжается создание противоракетной коалиции, главным приоритетом остается получение дополнительных ракет противовоздушной обороны.

"Сейчас это наш главный приоритет. Все остальное мы способны сделать самостоятельно. Но когда речь идет о противовоздушной обороне, нам нужна решимость наших партнеров", - сказал Зеленский.

"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Он призвал сделать укрепление противовоздушной обороны одним из главных итогов саммита в Анкаре.

"Пожалуйста, пусть большая решимость и больше решений по противовоздушной обороне станут одним из ключевых результатов этого саммита НАТО в Анкаре. И я призываю всех вас и всех наших партнеров по НАТО тесно сотрудничать с нами, с Украиной, чтобы развивать современные оборонные возможности", - резюмировал Зеленский.

Что известно о дефиците ракет-перехватчиков в Украине - комментарий эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Украина сталкивается с серьезными трудностями при перехвате российских баллистических ракет из-за дефицита ракет для систем противовоздушной обороны. По его словам, об этой проблеме неоднократно говорил и президент Украины.

Эксперт также отметил, что международные партнеры медленно передают Украине необходимые противоракетные средства. По его оценке, хотя такие ресурсы у союзников есть, они удерживают часть запасов для собственной обороны, мотивируя это риском возможного российского вторжения в европейские страны.

"Однако, по моим оценкам, таких запасов у них больше, чем им реально нужно. Зато для Украины эти ракеты сейчас гораздо важнее. Тем более что именно Украина сегодня сдерживает Россию от возможного нападения на страны Европы, что является главным элементом защиты европейцев сегодня", - указал он.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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