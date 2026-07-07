Как очистить антипригарное покрытие сковороды: простой домашний способ

Вы узнаете:
- Как приготовить домашнее средство для очистки тефлоновых сковородок
- Как правильно чистить сковородки средством, чтобы не повредить поверхность
Даже на сковородах с антипригарным покрытием часто скапливается грязь, налет и нагар. Но отмыть их гораздо сложнее, чтобы не повредить поверхность.
Главред узнал, что приготовить чудо-средство для мытья сковородок с тефлоновым покрытием можно в домашних условиях. Как это сделать, рассказал автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰".
Как приготовить смесь для очистки тефлоновой сковороды
Для приготовления смеси понадобятся: 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка пищевой соды, 1 столовая ложка горчичного порошка и примерно 1 стакан воды. Все компоненты нужно хорошо перемешать до полного растворения.
Как правильно использовать смесь для очистки сковороды
Готовую смесь нужно вылить в сковороду, после чего долить воды почти до краев и поставить на плиту.
"Доводим до кипения. Ждем, пока она покипит минут 15–20. Время от времени можно слегка помешать", - советует специалист.
После кипячения достаточно взять обычную кухонную губку и осторожно протереть поверхность.
После очистки сковороду нужно промыть чистой водой.
Смотрите видео о том, как отмыть сковороду:
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Об источнике: Точка Зрения 360⁰
"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.
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