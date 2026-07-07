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Как очистить антипригарное покрытие сковороды: простой домашний способ

Анна Косик
7 июля 2026, 09:34обновлено 7 июля, 10:43
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Даже если регулярно мыть сковороду после приготовления пищи, со временем на её внутренних стенках может появиться желтый налет и нагар.
сковорода
Лайфхак от нагара / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как приготовить домашнее средство для очистки тефлоновых сковородок
  • Как правильно чистить сковородки средством, чтобы не повредить поверхность

Даже на сковородах с антипригарным покрытием часто скапливается грязь, налет и нагар. Но отмыть их гораздо сложнее, чтобы не повредить поверхность.

Главред узнал, что приготовить чудо-средство для мытья сковородок с тефлоновым покрытием можно в домашних условиях. Как это сделать, рассказал автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰".

видео дня

Как приготовить смесь для очистки тефлоновой сковороды

Для приготовления смеси понадобятся: 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка пищевой соды, 1 столовая ложка горчичного порошка и примерно 1 стакан воды. Все компоненты нужно хорошо перемешать до полного растворения.

Как сделать любую сковороду
Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

Как правильно использовать смесь для очистки сковороды

Готовую смесь нужно вылить в сковороду, после чего долить воды почти до краев и поставить на плиту.

"Доводим до кипения. Ждем, пока она покипит минут 15–20. Время от времени можно слегка помешать", - советует специалист.

После кипячения достаточно взять обычную кухонную губку и осторожно протереть поверхность.

После очистки сковороду нужно промыть чистой водой.

Смотрите видео о том, как отмыть сковороду:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰

"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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