Как отмыть крышку сковороды от жира за 15 минут без дорогих средств — лайфхак

Вы узнаете:
- Как приготовить средство для мытья крышки сковороды
- Сколько времени нужно "варить" крышку сковороды для идеальной очистки
Существует множество домашних средств, с помощью которых можно отмыть сковороду от загрязнений. Однако не всегда они помогают очистить крышку сковороды от жира. Поэтому многие покупают для этого дорогую химию.
Однако Главред узнал, что в домашних условиях можно приготовить недорогое чудо-средство, которое очистит крышку сковороды за 15 минут до состояния новой. Как его приготовить, рассказал автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰".
Как подготовиться к очистке крышки
Прежде чем отмывать крышку, её лучше разобрать, если есть такая возможность. Далее нужно подобрать миску, которую можно поставить на огонь и в которую полностью поместится крышка.
Кладем крышку в миску и заливаем её холодной водой. После этого миску нужно поставить на плиту и довести воду до кипения.
Как приготовить средство для мытья крышки сковороды
Как только вода закипит, в миску нужно добавить 4 чайные ложки соды, 2 столовые ложки горчичного порошка и 1 столовую ложку средства для мытья посуды.
"Всё это хорошо перемешаем... В процессе варки будем время от времени переворачивать крышку и кипятить на маленьком огне буквально 15 минут", - пояснил блогер.
Когда отведенное время истечет, с помощью зубной щетки нужно аккуратно протереть труднодоступные места на крышке, чтобы избавиться от остатков желтого налета. После этого достаточно промыть крышку под проточной водой, протереть насухо и убрать.
Смотрите видео с лайфхаком:
Читайте также:
- Зачем добавлять соль в воду для замораживания - главная польза в жару
- Как приготовить кукурузу за 5 минут - кастрюля не понадобится
- Мамам на заметку: хитрость, как выбрать правильный размер детской обуви
Об источнике: Точка Зрения 360⁰
"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред