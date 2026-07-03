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Как отмыть крышку сковороды от жира за 15 минут без дорогих средств - лайфхак

Анна Косик
3 июля 2026, 05:27
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Достаточно совсем немного времени и усилий, чтобы крышка сковороды снова выглядела как новая, если знать один секрет.
крышка сковороды
Эффективное средство от жира на крышке сковороды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как приготовить средство для мытья крышки сковороды
  • Сколько времени нужно "варить" крышку сковороды для идеальной очистки

Существует множество домашних средств, с помощью которых можно отмыть сковороду от загрязнений. Однако не всегда они помогают очистить крышку сковороды от жира. Поэтому многие покупают для этого дорогую химию.

Однако Главред узнал, что в домашних условиях можно приготовить недорогое чудо-средство, которое очистит крышку сковороды за 15 минут до состояния новой. Как его приготовить, рассказал автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰".

видео дня

Как подготовиться к очистке крышки

Прежде чем отмывать крышку, её лучше разобрать, если есть такая возможность. Далее нужно подобрать миску, которую можно поставить на огонь и в которую полностью поместится крышка.

Кладем крышку в миску и заливаем её холодной водой. После этого миску нужно поставить на плиту и довести воду до кипения.

Как приготовить средство для мытья крышки сковороды

Как только вода закипит, в миску нужно добавить 4 чайные ложки соды, 2 столовые ложки горчичного порошка и 1 столовую ложку средства для мытья посуды.

Как сделать любую сковороду
Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

"Всё это хорошо перемешаем... В процессе варки будем время от времени переворачивать крышку и кипятить на маленьком огне буквально 15 минут", - пояснил блогер.

Когда отведенное время истечет, с помощью зубной щетки нужно аккуратно протереть труднодоступные места на крышке, чтобы избавиться от остатков желтого налета. После этого достаточно промыть крышку под проточной водой, протереть насухо и убрать.

Смотрите видео с лайфхаком:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰

"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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