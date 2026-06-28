Обычный чайный пакетик избавит сковороду от стойкого нагара: как работает лайфхак

Этот способ особенно хорошо подходит для старых сковородок, когда обычная мойка уже не помогает.

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Как очистить сковороду от нагара в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как очистить сковороду от нагара

Как пошагово провести очистку

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Каждый кулинар рано или поздно сталкивается с бытовым кошмаром — стойким, черным нагаром на любимой сковороде. Высокие температуры, несвоевременная мойка и жир со временем превращают даже элитную посуду в что-то обугленное.

Однако опытные хозяйки нашли экологичный и копеечный выход, который заставит вас забыть о едкой химии и железных скребках. Секретным "уничтожителем" застарелого жира оказался обычный пакетированный чай, пишет ТСН.

Почему это работает: секретное оружие чая

Вся магия метода кроется в химическом составе чайных листьев. Черный и зеленый чай богаты дубильными веществами (танинами). В сочетании с горячей водой эти природные компоненты действуют как мягкий, но эффективный растворитель:

они проникают вглубь обуглившегося слоя и разрушают его плотность;

расщепляют структуру застарелого жира;

способствуют бережному отслоению грязи от металлической поверхности.

Обратите внимание, что этот способ — настоящее спасение для капризного чугуна и нержавеющей стали, которые не переносят агрессивного трения жёсткими щётками.

Пошаговая инструкция: эффект "самоочистки" за 10 минут

Чтобы сковорода снова засияла как новая, выполните пять простых шагов:

Налейте в грязную посуду горячую воду так, чтобы она полностью покрывала все проблемные зоны с нагаром. Опустите в воду два пакетика чая. Лучше всего с жировым налетом справляется классический черный чай, однако зеленый (благодаря высокой концентрации танинов) тоже покажет отличный результат. Поставьте сковороду на плиту, доведите жидкость до легкого кипения на слабом огне и оставьте "вариться" в течение 5 минут. Снимите посуду с огня и дайте ей постоять ещё 5 минут. Именно в этот момент происходит окончательное размягчение нагара. Слейте темную воду и без лишних усилий смойте остатки нагара обычной мягкой губкой.

Этот простой и экологичный трюк доказывает, что иногда лучшие решения для дома прячутся не на полках с бытовой химией, а в обычной коробке для чая.

Смотрите видео о еще одном способе, как можно легко очистить сковороду от старого нагара:

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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