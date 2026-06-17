Старая сковорода просто засияет: какое средство удалит даже многолетний нагар

Очистить сковороду от толстого нагара и жира можно без агрессивных химических средств.

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Как очистить сковороду от нагара / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как очистить сковороду от толстого нагара

Чем можно размягчить застарелый жир и грязь

Сковородки часто покрываются толстым слоем жира и нагара, который невозможно удалить обычной губкой. Однако выбрасывать её пока рано, ведь существует эффективный способ очистки, который справится даже с самой застарелой грязью.

Главред решил разобраться, как очистить сковороду от нагара до блеска.

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Чем можно очистить сковороду от многолетнего нагара

Автор канала "Советы для дома" на YouTube рассказала, что хотя удалить многолетний нагар со сковороды трудно, но это возможно.

По ее словам, лучше всего с такой проблемой помогает справиться метод вываривания в мыльном растворе с содой, который размягчает даже застарелую грязь.

Как приготовить раствор для чистки сковороды

Для очистки используются хозяйственное мыло и сода. Примерно половину бруска мыла нужно натереть на терке, а затем смешать с содой.

"Я взяла обычное 72-процентное коричневое хозяйственное мыло. И натираю его на крупной терке", — отметила женщина.

Далее ингредиенты заливаются горячей водой в большую емкость, в которую должна полностью погружаться сковорода.

Как отмыть сковороду от жира и нагара

Сковороду нужно поставить в раствор и довести его до кипения. Во время кипения жир начинает размягчаться и отходить слоями.

Чтобы уменьшить пену, образующуюся от мыла и кипения, в раствор можно добавить столовую ложку растительного масла.

Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

Как удалить остатки нагара со сковороды

После вываривания мягкий нагар можно аккуратно соскрести, а остатки дочистить содой, которая будет действовать как абразив.

Для окончательной очистки следует использовать губку и, при необходимости, металлическую щетку только для внешней части.

Как удалить застарелый жир со сковороды – видео:

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Об источнике: Советы для дома Советы для дома — украинский YouTube-канал, цель которого — показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и изготавливать чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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