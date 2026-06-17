Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Старая сковорода просто засияет: какое средство удалит даже многолетний нагар

Мария Николишин
17 июня 2026, 18:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Очистить сковороду от толстого нагара и жира можно без агрессивных химических средств.
Старая сковорода просто засияет: какое средство удалит даже многолетний нагар
Как очистить сковороду от нагара / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как очистить сковороду от толстого нагара
  • Чем можно размягчить застарелый жир и грязь

Сковородки часто покрываются толстым слоем жира и нагара, который невозможно удалить обычной губкой. Однако выбрасывать её пока рано, ведь существует эффективный способ очистки, который справится даже с самой застарелой грязью.

Главред решил разобраться, как очистить сковороду от нагара до блеска.

видео дня

Чем можно очистить сковороду от многолетнего нагара

Автор канала "Советы для дома" на YouTube рассказала, что хотя удалить многолетний нагар со сковороды трудно, но это возможно.

По ее словам, лучше всего с такой проблемой помогает справиться метод вываривания в мыльном растворе с содой, который размягчает даже застарелую грязь.

Как приготовить раствор для чистки сковороды

Для очистки используются хозяйственное мыло и сода. Примерно половину бруска мыла нужно натереть на терке, а затем смешать с содой.

"Я взяла обычное 72-процентное коричневое хозяйственное мыло. И натираю его на крупной терке", — отметила женщина.

Далее ингредиенты заливаются горячей водой в большую емкость, в которую должна полностью погружаться сковорода.

Как отмыть сковороду от жира и нагара

Сковороду нужно поставить в раствор и довести его до кипения. Во время кипения жир начинает размягчаться и отходить слоями.

Чтобы уменьшить пену, образующуюся от мыла и кипения, в раствор можно добавить столовую ложку растительного масла.

Как сделать любую сковороду
Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

Как удалить остатки нагара со сковороды

После вываривания мягкий нагар можно аккуратно соскрести, а остатки дочистить содой, которая будет действовать как абразив.

Для окончательной очистки следует использовать губку и, при необходимости, металлическую щетку только для внешней части.

Как удалить застарелый жир со сковороды – видео:

Читайте также:

Об источнике: Советы для дома

Советы для дома — украинский YouTube-канал, цель которого — показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и изготавливать чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак уборка сковорода
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"

Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"

18:33Война
Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

18:00Мир
Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

17:03Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Головки будут большими и будут лежать до весны: чем подкормить чеснок в июне

Головки будут большими и будут лежать до весны: чем подкормить чеснок в июне

Украину атакует мощный шторм: синоптики уже предупреждают об опасности

Украину атакует мощный шторм: синоптики уже предупреждают об опасности

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

Почему в СССР массово строили именно 9-этажки, а не 10: секрет раскрыт

Почему в СССР массово строили именно 9-этажки, а не 10: секрет раскрыт

Гороскоп на завтра, 18 июня: Тельцам — успехи, Львам — потеря

Гороскоп на завтра, 18 июня: Тельцам — успехи, Львам — потеря

Последние новости

19:04

Огурцы растут кривыми не просто так: что нужно сделать, чтобы спасти урожай

18:40

Скандал тысячелетней давности: что скрывали стены Софии КиевскойВидео

18:39

Что означает выражение "как горох о стену": откуда оно появилось в украинском языке

18:38

Счета вырастут в разы: в Ровно могут изменить тариф на воду

18:35

Почему перец "замирает" и желтеет после высадки: 4 роковые ошибки, которые губят урожай

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
18:33

Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"Видео

18:07

Старая сковорода просто засияет: какое средство удалит даже многолетний нагарВидео

18:00

Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

17:45

Начало удачного периода: три знака зодиака, которые изменят жизнь после 17 июня

Реклама
17:34

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

17:28

Как распознать качественное сливочное масло: большинство совершает одну ошибку

17:21

Что делает кот, когда остается дома один — ученые развенчали главный мифВидео

17:06

Быстро и за сущие копейки: как сделать систему капельного полива своими рукамиВидео

17:05

Будущей королеве сделали пересадку важного органа — чем она болела

17:03

Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

17:01

В Минобороны раскрыли первые подробности реформы ТЦК и СП — что изменится

17:01

Как правильно называть Екатерину на украинском языке: не "Катя" и не "Катюша".

16:50

Погибает: в РФ раскрыли правду о дочери певца Маликова

16:32

"Для россиян начинается ад": Федоров заинтриговал заявлением о судьбе Крыма

16:31

В Сумах прогремела серия взрывов: под ударом оказался терминал Новой почты

Реклама
16:20

В СССР их запрещали: три украинских слова, которые почти забыли

16:17

Зачем класть кусочек мела в посуду: лайфхак из чешских кухонь

16:11

Головной убор из нулевых разрывает тренды: модные аксессуары лета 2026Видео

16:11

Спасут огород от нашествия улиток: какие кухонные отходы нужно рассыпать на грядках

15:55

Отслеживание мобилизованных и призыв по-новому: в Минобороны сделали важное заявление

15:49

Какие люди притягивают к себе достаток: месяцы рождения настоящих богачей

15:40

Одежду умершего — носить или выбросить: что говорит церковь

15:35

"Не могло быть": Ольга Мартыновская сделала гневное заявление

15:28

Почему 18 июня нельзя жаловаться на свою судьбу: какой церковный праздник

15:20

Объявлена ​​масштабная принудительная эвакуация в одном из регионов Украины - что известно

15:03

Танкер, мосты и прочее: Силы обороны нанесли мощный удар по объектам РФ

14:54

Могут ли магниты на холодильнике увеличить счета за свет: ответ удивитВидео

14:53

Сколько лет на самом деле понадобится Украине для вступления в ЕС: посол дала ответ

14:46

Прогноз точен на 95%: сколько времени осталось до конца света

14:35

"Помогают накопления": Валевская рассказала о заработках во время войны

14:17

"Есть лишние деньги?": известная певица высказалась о Лавре и попала в скандалВидео

14:01

Женщина увидела будущее после смерти и испугалась за судьбу человечестваВидео

14:00

23 "Шахеда" атаковали Тростянец: город пережил тяжелую ночьФото

13:50

Коварный тест "валит" водителей на экзамене: кто на самом деле нарушил ПДДВидео

13:46

"Логистическая блокада": как украинские дроны меняют ход войны

Реклама
12:58

Три запрета, которые нельзя нарушать в праздник 18 июня - приметы

12:47

"Возраст меняет": пропавший Дмитрий Комаров показал, как выглядит сейчас

12:45

Никакой не "Саша": как правильно обращаться к Александру на украинском языке

12:25

"Я не знаю, что будет дальше": звезда шоу "Top Gear" сообщил о раке

12:06

Китайский гороскоп на завтра, 18 июня: Тиграм - экономия, Драконам - влюбленность

11:54

Названы номера домов, которым приписывают особую силу и процветание

11:32

Жара до +43 накрывает Европу: какая погода ждет Украину

11:25

Зачем РФ била по Лавре и киностудии Довженко: эксперт назвал новые потенциальные цели

11:24

Обнародован первый трейлер мультфильма "Шрек-5": названа дата премьерыВидео

11:08

Вместе с Лорак и Тодоренко: победительница Евровидения выступит с предателями Украины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять