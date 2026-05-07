Без пятен и разводов: как очистить экран телевизора без риска для матрицы

Руслан Иваненко
7 мая 2026, 01:21
Эксперты рассказали, как правильно подготовить телевизор к безопасной чистке перед началом ухода.
Почему на экране телевизора быстро скапливается пыль / коллаж: Главред, фото: magnific.com

  • Чем безопасно чистить экран телевизора
  • Почему нельзя использовать спрей
  • Какой лайфхак с кофейными фильтрами работает

Современные телевизоры имеют чувствительные дисплеи, которые легко притягивают пыль из-за статического электричества, а отпечатки пальцев только усугубляют накопление грязи. Именно поэтому регулярная и правильная очистка экрана является не только вопросом эстетики, но и функциональности устройства, пишет Southern Living.

Главред решил разобраться, как правильно ухаживать за экраном телевизора, чтобы избежать повреждений и одновременно сохранить идеальное качество изображения.

Эксперты по уборке отмечают, что пыль и загрязнения могут влиять на работу электроники.

По словам специалиста по уходу за бытовой техникой Николь Жак, регулярная очистка электронных устройств помогает сохранять их производительность и продлевает срок службы. Она подчеркивает, что пыль может мешать работе экранов и кнопок, поэтому профилактический уход является ключевым.

Чем нельзя протирать телевизор

Перед тем как приступить к очистке, важно выключить телевизор и отключить его от сети, а также дать экрану остыть. Производители техники советуют избегать агрессивных химических средств, таких как спирт, аммиак, бензол или средства для мытья стекол, поскольку они могут повредить антибликовое покрытие и оставить микроцарапины.

Эффективная техника уборки

Для ежедневного ухода достаточно сухой салфетки из микрофибры, которая мягко удаляет пыль без риска повреждений. В случае более сильных загрязнений допустимо слегка смочить ткань дистиллированной водой и осторожно протереть поверхность круговыми движениями, избегая чрезмерного давления. Важно не распылять жидкость непосредственно на экран, чтобы избежать попадания влаги внутрь устройства.

После очистки экран следует протереть сухой чистой салфеткой и убедиться, что поверхность полностью высохла, прежде чем включать телевизор.

Лайфхак от экспертов

Отдельно эксперты отмечают необычный, но эффективный лайфхак — использование кофейных фильтров для сухой очистки. Они не оставляют ворса, достаточно мягкие для деликатных поверхностей и хорошо справляются с пылью и отпечатками пальцев. Достаточно обернуть фильтр вокруг пальцев и легкими движениями протереть экран или пульт дистанционного управления.

Чем протирать экран телевизора в домашних условиях — смотрите в видео.

Об источнике: Southern Living

Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
