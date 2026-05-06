"Я этого боялась": новая актриса "Женского квартала" сделала признание о дебюте

Ирина Левкун рассказала, как стала частью популярного проекта.

Ирина Левкун - Женский квартал

Новая актриса "Женского квартала" Ирина Левкун рассказала о своем дебюте в новой роли. По словам юмористки в интервью 1+1, актрисы проекта удивили ее своим отношением.

Актриса рассказала, что мечтала попасть в "Женский квартал" еще с 2019 года, когда начинала свою карьеру в небольшой команде "Лиги смеха". Спустя несколько лет Левкун удалось попасть в телевизионную версию юмористического проекта, и это открыло ей путь к цели.

Ирина Левкун - новая актриса "Женского Квартала"

"Я уже думала: это, наверное, нереально, кастингов нет. И когда мне просто так предложили, я такая: "А, ой, а так можно было?" То есть когда ты перестаешь за что-то так сильно держаться, оно само к тебе приходит. У меня в жизни было много таких примеров, но этот, пожалуй, самый яркий", — призналась юмористка.

Ирина подчеркнула, что дебют в новом коллективе был для нее психологически непростой задачей. Главным фактором для опасений было то, что другие актрисы "Женского квартала" уже долгое время работают вместе и связаны многолетней дружбой.

Ирина Левкун про работу в "Квартале"

"Для меня самым сложным было то, что все новое: коллектив, правила, ритм. Ты понимаешь, что эти люди уже давно работают вместе. Особенно я же пришла в Женский квартал, а это отдельная микровселенная, отдельный организм. Девушки работают вместе почти 10 лет. Они уже друг другу кумовья, подруги, знают все секреты друг друга. И становиться новенькой в таком коллективе очень сложно, я этого боялась. Но мои страхи не оправдались: девушки с первых репетиций начали меня поддерживать, и я такая: боже, как люблю женские комьюнити", — поделилась Левкун.

Про шоу: Женский Квартал Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.

