Редкое украинское слово "манькут": что оно на самом деле означает

Вы узнаете:
- Что означает слово "манькут"
- Какие есть интересные синонимы к слову "левша" в украинском языке
Украинский язык постоянно удивляет своим богатством и нюансами — на этот раз речь идет о словах, которыми называют людей, лучше владеющих левой рукой. Привычные "левша" и "шульга" знают все, но в разных регионах бытуют и гораздо более редкие варианты.
В программе "Правильно на украинском" на Радио Трек лингвист Ольга Багний напомнила, что в диалектах сохранились колоритные названия, которые почти не используются в повседневной речи. Среди них — "манько", "манькут", "манькутник", "малькутник" и даже "левак".
"Кто-то называет такого человека левшой, можно также говорить шульга. Но не забываем о весьма интересных диалектных словах, таких как манько, манькут…", — отметила Багний.
Интересно, что определить левшу, по словам лингвиста, можно даже по внешним признакам — мол, левая ноздря у таких людей обычно немного больше.
Багний также напомнила о правильном ударении в слове "ніздря". Во множественном и единственном числе оно падает на первый слог: "нІздрі" и "нІздря". Именно такое произношение считается нормативным, хотя в разговорной речи часто можно услышать ошибочный вариант "ніздрЯ".
Итак, украинский язык не только предлагает несколько названий для людей, которые лучше владеют левой рукой, чем правой, но и сохраняет целый пласт диалектных слов, которые придают ему красочность и живость.
О личности: Ольга Багний
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно на украинском" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
