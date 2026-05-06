Путинист Фадеев отказался получать награду из рук Путина: смешная причина

Алена Кюпели
6 мая 2026, 15:20
Фадеев из-за своего страха не поедал получать награду из рук террориста Путина.
Фадеев не поехал за наградой к Путину
Фадеев не поехал за наградой к Путину

Российский музыкальный продюсер, украинофоб и любитель Путина Максим Фадеев, отказался приехать на вручение звания "Заслуженный" из рук самого главаря Кремля.

Как пишут российские пропагандисты, причина для такого поступка простая: путинист банально испугался.

Максим Фадеев
Максим Фадеев поддерживает войну в Украине/ Российская газета

"В конце 2024 года Президент подписал указ о присвоении мне звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна - моя агорафобия. Надеялся ее победить, но пока не смог… Администрация Президента пошла навстречу - награду мне недавно передали без публичного вручения. Очень благодарен им за понимание!" - высказался он.

В итоге документ о присвоении звания все-таки был передан Фадееву через третьих лиц.

Максим Фадеев о войне в Украине:

Макс Фадеев публично не озвучивал свою гражданскую позицию относительно полномасштабного вторжения России в Украину. Но так как он выступил доверенным лицом путина на выборах 2024, значит он поддерживает политику кровавого диктатора, а следовательно и войну в Украине.

Кроме того, в 2022 году продюсер осудил коллег, которые покинули РФ после начала войны в Украине.

Агорафобия — это тревожное расстройство, характеризующееся страхом перед открытыми пространствами, толпой или ситуациями, из которых трудно выбраться или получить помощь (паника)

О персоне: Максим Фадеев

Максим Фадеев - советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр, кинооператор и телепродюсер. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2022).

