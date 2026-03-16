Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

Адвокаты Валерии Чекалиной заявили о критическом ухудшении ее здоровья.

Лерчек онкология / коллаж: Главред, фото: Стархит

Стали известны новые детали болезни известной российской ведущей и блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). У звезды, которая недавно родила ребенка, нашли новую опухоль в мозге, сообщают росСМИ.

Сейчас над Лерчек идет суд — ведущую подозревают в финансовых махинациях. Знаменитость находилась под домашним арестом во время беременности четвертым ребенком. После родов у Валерии нашли онкологическое заболевание — рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике. Из-за распространения злокачественной опухоли Лерчек не может передвигаться — несколько ее позвонков просто разрушились. Также у ведущей нашли повреждения костей свода черепа.

Во время нового судебного заседания стало известно о еще одной опухоли, которая нашлась в организме Чекалиной. Новообразование, на этот раз доброкачественное, появилось в мозге ведущей. Оно вызывает регулярные головные боли у звезды из-за сдавливания тканей мозга.

Также Лерчек начала терять зрение. Проблемы с глазами могли возникнуть из-за метастазов или по причине общей интоксикации организма. Сейчас блогер проходит лучевую и химиотерапию — как утверждают адвокаты, ей придется перенести около 14 курсов лечения.

Состояние Чекалиной также осложнилось диагностированным лимфогенным канцероматозом, который характерен для четвертой стадии онкологии. Данная патология сопровождается поражением лимфатических сосудов, вызывая у пациентки боли в груди, одышку и сильный кашель. Ранее врачи не могли обнаружить рак желудка из-за беременности блогерши, так как необходимые для диагностики обследования были противопоказаны в ее положении.

Вооружившись заключениями о состоянии здоровья Лерчек, ее адвокаты пытаются изменить меру пресечения для ведущей. Ее бывший супруг Артем Чекалин заявляет, что в звезде нуждаются четверо малолетних детей.

"Мы не знаем, сколько дней или месяцев еще проживет Валерия, но надеемся на лучшее, мы просим дать ей побыть с детьми, изменив меру пресечения, и дать шанс на жизнь", — утверждают защитники Лерчек.

О персоне: Лерчек Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

