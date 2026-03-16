Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

Кристина Трохимчук
16 марта 2026, 14:55
Адвокаты Валерии Чекалиной заявили о критическом ухудшении ее здоровья.
Лерчек онкология / коллаж: Главред, фото: Стархит

Вы узнаете:

  • Какой новый диагноз поставили Лерчек
  • В каком она состоянии

Стали известны новые детали болезни известной российской ведущей и блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). У звезды, которая недавно родила ребенка, нашли новую опухоль в мозге, сообщают росСМИ.

Сейчас над Лерчек идет суд — ведущую подозревают в финансовых махинациях. Знаменитость находилась под домашним арестом во время беременности четвертым ребенком. После родов у Валерии нашли онкологическое заболевание — рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике. Из-за распространения злокачественной опухоли Лерчек не может передвигаться — несколько ее позвонков просто разрушились. Также у ведущей нашли повреждения костей свода черепа.

видео дня
Лерчек диагноз / фото: Стархит

Во время нового судебного заседания стало известно о еще одной опухоли, которая нашлась в организме Чекалиной. Новообразование, на этот раз доброкачественное, появилось в мозге ведущей. Оно вызывает регулярные головные боли у звезды из-за сдавливания тканей мозга.

Также Лерчек начала терять зрение. Проблемы с глазами могли возникнуть из-за метастазов или по причине общей интоксикации организма. Сейчас блогер проходит лучевую и химиотерапию — как утверждают адвокаты, ей придется перенести около 14 курсов лечения.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Состояние Чекалиной также осложнилось диагностированным лимфогенным канцероматозом, который характерен для четвертой стадии онкологии. Данная патология сопровождается поражением лимфатических сосудов, вызывая у пациентки боли в груди, одышку и сильный кашель. Ранее врачи не могли обнаружить рак желудка из-за беременности блогерши, так как необходимые для диагностики обследования были противопоказаны в ее положении.

Лерчек в карете скорой помощи / фото: instagram.com, Лерчек

Вооружившись заключениями о состоянии здоровья Лерчек, ее адвокаты пытаются изменить меру пресечения для ведущей. Ее бывший супруг Артем Чекалин заявляет, что в звезде нуждаются четверо малолетних детей.

"Мы не знаем, сколько дней или месяцев еще проживет Валерия, но надеемся на лучшее, мы просим дать ей побыть с детьми, изменив меру пресечения, и дать шанс на жизнь", — утверждают защитники Лерчек.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Вас может заинтересовать:

О персоне: Лерчек

Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
16:22Синоптик
15:03Украина
14:23Мир
Популярное

Ещё
Последние новости

16:22

16:02

15:45

15:43

15:03

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:55

14:55

14:34

14:23

14:18

13:53

13:50

13:25

13:17

13:17

12:44

12:28

12:19

11:53

11:49

11:44

11:32

11:27

11:21

11:10

11:00

10:58

10:46

10:43

10:23

10:07

09:55

09:53

09:06

08:51

08:48

08:48

08:32

08:25

08:13

08:04

06:56

03:45

03:00

02:30

02:01

01:46

00:49

15 марта, воскресенье
23:45

22:54

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять