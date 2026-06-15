По спасателям били ракетами: в Харькове много погибших

Враг атаковал Харьков дронами, а затем нанес повторные удары ракетами.

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В результате атаки на Харьков погибли спасатели / Коллаж: Главред, фото: Олег Синегубов

Что изестно:

РФ атаковала Харьков ракетами и дронами

Враг нанес повторные удары, когда работали спасатели

В результате атаки погибли 4 спасателя

Российские оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию в Харькове. Враг нанес повторный удар, в результате чего погибли 4 спасателя. Об этом сообщают в ГСЧС.

Россияне унесли жизни бойцов 6-й государственной пожарно-спасательной части Харькова:

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Дмитрий Бойко — командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты;

Даниил Тищенко — пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты;

Сергей Маковецкий — пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты;

Вадим Зинченко — водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты.

В Харькове во время атаки погибли спасатели / фото: ГСЧС

Также были ранены еще 9 спасателей.

"Они до последнего оставались в строю, выполняя свой служебный долг. Верные присяге, мужественные и несокрушимые, они навсегда останутся в нашей памяти, памяти своих побратимов, родных, друзей и всех украинцев. Вся наша семья ГСЧС склоняет головы в скорби. Искренние соболезнования родным, потерявшим своих близких. Вечная память и слава Героям-спасателям!" — говорится в сообщении.

Атака на Харьков 15 июня - ОВА

Ночью 15 июня Харьков оказался под массированной атакой. Враг нанес удар по промышленной зоне.

В результате атаки погибли пять человек, из которых четверо - спасатели. Также 13 человек были ранены.

"Четверо пострадавших госпитализированы: двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, две женщины - в стабильном состоянии. Также госпитализирован годовалый ребенок. Медики оказывают всем необходимую помощь", — отметил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы, чтобы убедиться, что там нет людей.

ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Стоит отметить, что сначала враг нанес удар по городу с помощью дронов, после чего атаковал спасателей ракетами "Искандер".

Атака на Украину 15 июня 2026 года — что известно

Как писал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня затронула почти все районы Киева. По состоянию на 05:40 в столице известно о 23 раненых, среди них — ребенок и беременная женщина, трое — в тяжелом состоянии. Число погибших возросло до четырех человек.

Аварийно-спасательные службы работают в около 50 локациях. В результате атаки врага повреждены линии электропередач. В северной части столицы 140 тысяч абонентов остались без света.

В ночь на 15 июня армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Киевской области. Зафиксировано падение обломков и возникли пожары в пяти районах. Пострадали три человека, среди них — ребенок.

Впоследствии стало известно, что оккупанты наносили удары из Крыма и Курска. За короткий промежуток времени враг запускал большое количество ракет различных типов, что максимально затрудняло работу сил ПВО. Кроме столицы, армия РФ также атаковала Киевскую область, Днепр, Харьков, район Кривого Рога, Павлоград, Кропивницкий, Черкассы, Шостку, Чернигов, Николаевскую и Житомирскую области.

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О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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