На Киевщине горят дома и склады, есть раненые: последствия ночного удара РФ

Пострадали три человека, в том числе ребенок.

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Жителям поврежденных домов предоставят необходимую помощь / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

РФ совершила комбинированную атаку на Киевщину

Пострадали три человека, включая ребенка

Разрушения зафиксированы в пяти районах области

В ночь на 15 июня армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Киевской области. Зафиксированы падения обломков и возникли пожары в нескольких районах.

Как сообщили в ГосЧС, в Броварском районе произошло возгорание обломков на территории складских помещений.

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В Вышгородском районе зафиксировано падение обломков на территории частного домовладения.

В Бучанском районе возник пожар складского здания на площади более 1000 кв. м.

В Фастовском и Бориспольском районах произошло возгорание частных жилых домов и легкового автомобиля.

Пожарные ликвидировали все пожары. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что оккупанты ударили по региону ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

Пострадали три человека, среди них ребенок.

В Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, у женщины сотрясение головного мозга. У парня 2011 года рождения медики диагностировали острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим необходимую помощь оказали на месте.

Последствия вражеской атаки отмечены в пяти районах области.

В Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения.

В Вышгородском районе повреждения зафиксированы на территории частного домовладения.

В Фастовском районе произошел пожар частного дома, поврежден автомобиль.

В Бучанском районе повреждены складские помещения.

В Бориспольском районе также поврежден частный жилой дом.

На местах происшествия работают все необходимые оперативные службы. Продолжается фиксация последствий атаки и устранение повреждений.

"Всем жителям, чье жилье пострадало в результате вражеских обстрелов, будет оказана необходимая помощь", - добавил глава ОВА.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака на Киев - последствия

Как писал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня зацепила почти все районы Киева. По состоянию на 05:40 в столице известно о 23 раненых, среди них - ребенок и беременная женщина, трое — в тяжелом состоянии. Число погибших возросло до четырех человек.

Аварийно-спасательные службы работают около 50 локациях.

В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. В северной части столицы 140 тысяч абонентов без света.

Произошло возгорание крыши Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры.

Отметим, Киево-Печерская лавра является одним из главных духовных и исторических центров страны, а Успенский собор — ключевая святыня ее архитектурного комплекса.

Утром удары могут продолжится - мониторы

Во время атаки по Украине в ночь на 15 июня оккупантызапустили более 50 ракет и более 400 БпЛА.

Враг применил по меньшей мере 20 баллистических ракет и 8 крылатых гиперзвуковых ракет "Циркон", крылатые ракеты Х-101, а также реактивные ударные БПЛА по Киеву и Киевщине типов "Бандероль/Герань-5".

Ночью оккупанты атаковали Киевщину, Днепр, Харьков, район Кривого Рога, Павлограда, Кропивницкого, Черкасс, Шостки, Чернигова, Николаевщины, Житомирщины. Под основным ударом был Киев.

"В течение утра оккупанты могут дополнительно атаковать отдельные населенные пункты", - предупреждает monitor.

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О ресурсе: monitor Telegram-канал monitor ориентирован на мониторинг вражеской авиации и военной активности. На канале можно найти информацию о ракетных ударах, дронах и угрозах воздушного нападения. Оперативные сообщения о запусках ракет и других средств воздушного нападения цитируются украинскими СМИ и иностранными медиа. Канал имеет более 900 тысяч подписчиков и активную аудиторию.

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