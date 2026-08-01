Путинист Тарзан булит Королеву за внешний вид: какую операцию требует

Офицер-стриптизер из РФ булит свою жену, чтобы та подтянула все, что обвисло.

https://glavred.info/starnews/putinist-tarzan-bulit-korolevu-za-vneshniy-vid-kakuyu-operaciyu-trebuet-10785185.html Ссылка скопирована

Тарзан "научит" Наташу Королеву следить за собой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Кратко:

Что делает Тарзан

Что он хочет от путинистки Королевой

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о террористическом вторжении РФ в ее родную страну и взялась худеть с помощью уколов, по совету своего мужа-стрингоносца, теперь ляжет под нож хирурга.

Одна из подружек Королевой сообщила, что престарелому стриптизеру не нравится то, как стареет его жена. Об этом пишут российские пропагандисты.

видео дня

"Ой, ее Серега уже затиранил. Говорит, что у Наташи кожа начала обвисать. Она все отшучивалась, а потом начала интересоваться, где можно подтяжку сделать", - поделилась подруга путинистки.

По ее словам, Королева в качестве одного из вариантов рассматривает клинику в Лос-Анджелесе.

"К нашим она идти боится, а в Америке есть специалисты, которые занимаются коррекцией после Оземпика. Но там несколько миллионов нужно выложить. Хотя у нее сейчас с заработками вроде неплохо. Было бы желание", - добавила она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что популярная украинская актриса, которая прославилась благодаря роли в российском сериале "Универ" Анна Кузина, рассказала об отношениях с российскими коллегами по сериалу.

Ранее также украинская эпатажная блогерша Анастасия Покрыщук, которая известна во всем мире благодаря своим огромным скулам, сообщила о решении избавиться от филеров.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред