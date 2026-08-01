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Взрывы в Крыму: дроны и ракеты атаковали объекты в Севастополе и Керчи

Анна Ярославская
1 августа 2026, 09:10
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По данным мониторов, серия взрывов и пожаров в Крыму связана с массированной атакой дронов и ракет по военным объектам оккупантов.
Сотни дронов атаковали Крым
Сотни дронов атаковали Крым / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Кратко:

  • В Севастополе и Керчи прогремело около 8 взрывов
  • Атаку связывают с ударом порядка 400 дронов и ракет
  • Загорелись позиции РЭБ и ПВО в районе Балаклавы

В ночь на 1 августа 2026 в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов, предположительно связанная с атакой дронов и ракет по военным объектам на полуострове. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на данные подписчиков и спутниковую съёмку.

По предварительным данным канала, атака затронула несколько районов одновременно, включая объекты противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

видео дня

"Около 400 дронов и несколько ракет уже полетели устраивать гойду, в том числе в Крым", - говорится в сообщении канала.

Дроны атаковали Крым
Дроны атаковали Крым / t.me/Crimeanwind

Что происходило в Севастополе

В районе Балаклавской ТЭС подписчики сообщали о звуках взрывов и стрельбе. Параллельно в районе мыса Фиолент, по данным одного из подписчиков, велась стрельба из комплекса "Панцирь".

"В районе мыса Фиолент в Севастополе стреляет "Панцирь"", - сообщил подписчик канала.

Позже поступила информация о прилёте с детонацией и пожаре. Всего очевидцы насчитали порядка 8 взрывов, после чего наблюдалось зарево и повторная детонация. Число реальных попаданий среди этих взрывов не уточняется.

Канал отмечает, что пожар мог возникнуть либо на позиции 475-го центра РЭБ на мысе Фиолент, либо в районе высот Кая-Баш под Балаклавой, где расположены позиции российской ПВО. За 15 минут дымовой шлейф растянулся на 1-2 километра.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

Какие объекты могли пострадать

По данным мониторинговой группы, ссылающейся на спутниковую съёмку, пожары возникли сразу в двух точках - на позициях РЭБ и ПВО.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

"На мысе Фиолент - 475-й отдельный центр радиоэлектронной борьбы (в/ч 60135) - подразделение Черноморского флота РФ, на вооружении которого состоят мощные комплексы радиоэлектронной борьбы, включая системы стратегического назначения. На вооружении состоят стратегический комплекс РЭБ "Мурманск-БН", мобильные системы "Красуха-2" и "Красуха-4", а также станции помех "Житель" и "Инфауна"", - говорится в сообщении канала.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

Канал также напомнил, что этот же объект уже подвергался удару ранее в июле.

"В ночь с 26 на 27 июля 2026 года ГУР поразило там станцию комплекса РЭБ "Мурманск-БН"", - отмечается в публикации.

Вторая предполагаемая цель - позиция части противовоздушной обороны в районе высот Кая-Баш.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

В Керчи взрывы также фиксировались в течение длительного времени - в районе Войково, а позже подписчики сообщали о пролёте дрона над городом.

Как пишет Крымский ветер, в Керчи фиксируются пожары на территориях железнодорожного батальона и неизвестной в/ч, а также ландшафтный пожар.

"1630-й отдельный путевой железнодорожный батальон - войсковая часть 98546 ВС РФ. Также пожар на территории воинской части, расположенной рядом. Стрельба и взрывы в Керчи и окрестностях продолжались с перерывами всю ночь. Стрельба в районе Керченского моста зафиксирована в 07.36", - говорится в сообщении.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

Удар по энергетике оккупантов

Как писал Главред, в ночь на 1 августа дроны нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на временно оккупированных территориях.

Беспилотники били по объектам энергетики противника в Донецкой, Луганской областях и Запорожской областях.

Под массированной атакой БПЛА в Донецкой области оказался оккупированный Зугрес. Там возник сильный пожар. Предварительно, повреждения получила Зуевская ТЭС.

Крым стал главной уязвимостью РФ - Politico

Оккупированный Крым, который Кремль долгие годы позиционировал как неприкосновенный форпост своей военной мощи, стремительно превращается из главного достижения российского диктатора Владимира Путина в критическую уязвимость РФ. Об этом пишет издание Politico.

Полуостров изначально задумывался Москвой как ключевой плацдарм для контроля над Черным морем и символ имперских амбиций российского президента. Однако сейчас эти планы находятся под угрозой.

Журналисты отмечают: война в Украине началась с аннексии полуострова в 2014 году и закончится именно в Крыму.

"Крым - это золотой ключ к имперским амбициям России", - заявил Илья Павленко, бывший заместитель главы Главного управления разведки Украины.

Загороднюк считает, что у Украины есть примерно год, чтобы развить технологическое превосходство, которое сейчас позволяет оказывать давление на Россию.

"Конечно, [Россия] в конце концов скопирует нас. Мы, безусловно, не можем позволить себе терять время", - подчеркнул он.

Хотя Украина надеется сделать удержание полуострова еще более сложным и дорогостоящим для России, чем оно уже есть, для самой Украины удержать его, вероятно, будет так же сложно и дорого.

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Об источнике: Крымский ветер

"Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.

Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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