Девушку Стэтхэма захейтили за сотрудничество с РФ

Кратко:
- Что сделала модель
- Что ей написали
Невеста популярного голливудского актера, британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли, угодила в большой скандал.
Знаменитость стала лицом российского бренда, чем вызвала сумасшедшее негодование украинцев в сети.
О сотрудничестке сообщил некий бренд террористического государства EKONİKA. "Новая коллекция EKONIKA: в главной роли - Роузи Хантингтон-Уайтли", - написали на странице торговой марки.
Интересно, что сама модель не сделала ни одного упоминания о том, что является лицом бренда. Даже в комментариях к посту, россияне иронизируют на тему того, что сама Роза может не знать, что стала лицом бренда в России.
"Вы серьезно? Стать лицом российского бренда?", "Коллаборация с Россией - это дно", "Сколькими детскими жизнями вы готовы заплатить за новую коллаборацию", - возмутились украинцы.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее любовница террориста Путина, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, вновь оказалась в центре внимания.
Ранее также украинская телеведущая Андриана Кучер завершила работу на "24 Канале", где проработала шесть лет. Во время прощального эфира журналистка также призналась, чтоготова присоединиться к Вооруженным силам Украины.
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О персоне: Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли - британская супермодель и актриса, известна как одна из "ангелов" "Victoria’s Secret". В различное время принимала участие в рекламных кампаниях Abercrombie & Fitch, Bloomingdale's, Clinique, DKNY, French Connection, LAMB, Pepe Jeans, Shiatzy Chen, Ralph Lauren, Topshop, Tommy Hilfiger и других.
В 2008 году стала лицом осенне-зимней коллекции компании Burberry. С 2006 по 2010 год принимала участие в показах коллекций бренда Victoria’s Secret, бывший ангел Victoria’s Secret.
В 2010 году подписала контракт на участие в съёмках продолжения "Трансформеров", так как Меган Фокс уволили из проекта из-за критики режиссёра Майкла Бэя.
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