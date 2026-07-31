Девушку Стэтхэма захейтили за сотрудничество с РФ

Знаменитость стала лицом российского бренда и нарвалась на справедливую критику.

https://glavred.info/starnews/devushku-stethema-zaheytili-za-sotrudnichestvo-s-rf-10784990.html Ссылка скопирована

Невеста Стэтхема угодила в скандал / Коллаж Главред, фото Instagram/ rosiehw

Кратко:

Что сделала модель

Что ей написали

Невеста популярного голливудского актера, британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли, угодила в большой скандал.

Знаменитость стала лицом российского бренда, чем вызвала сумасшедшее негодование украинцев в сети.

видео дня

О сотрудничестке сообщил некий бренд террористического государства EKONİKA. "Новая коллекция EKONIKA: в главной роли - Роузи Хантингтон-Уайтли", - написали на странице торговой марки.

Девушка Стэтхема теперь знает, что думают о ней украинцы / Скриншот Instagram/rosiehw

Интересно, что сама модель не сделала ни одного упоминания о том, что является лицом бренда. Даже в комментариях к посту, россияне иронизируют на тему того, что сама Роза может не знать, что стала лицом бренда в России.

Девушка Стэтхема теперь знает, что думают о ней украинцы / Скриншот Instagram/rosiehw

"Вы серьезно? Стать лицом российского бренда?", "Коллаборация с Россией - это дно", "Сколькими детскими жизнями вы готовы заплатить за новую коллаборацию", - возмутились украинцы.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее любовница террориста Путина, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, вновь оказалась в центре внимания.

Ранее также украинская телеведущая Андриана Кучер завершила работу на "24 Канале", где проработала шесть лет. Во время прощального эфира журналистка также призналась, чтоготова присоединиться к Вооруженным силам Украины.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Роузи Хантингтон-Уайтли Роузи Хантингтон-Уайтли - британская супермодель и актриса, известна как одна из "ангелов" "Victoria’s Secret". В различное время принимала участие в рекламных кампаниях Abercrombie & Fitch, Bloomingdale's, Clinique, DKNY, French Connection, LAMB, Pepe Jeans, Shiatzy Chen, Ralph Lauren, Topshop, Tommy Hilfiger и других. В 2008 году стала лицом осенне-зимней коллекции компании Burberry. С 2006 по 2010 год принимала участие в показах коллекций бренда Victoria’s Secret, бывший ангел Victoria’s Secret. В 2010 году подписала контракт на участие в съёмках продолжения "Трансформеров", так как Меган Фокс уволили из проекта из-за критики режиссёра Майкла Бэя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред