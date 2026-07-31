Говорить "поднять тост" — грубая ошибка: как правильно говорить на украинском

Многие украинцы используют выражение "поднять тост", однако лингвисты объясняют, что это калька с русского языка, которую следует заменить

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Как правильно сказать "поднять тост" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему говорить "поднять тост" - ошибка

Как правильно сказать "поднять тост" на украинском

В современной речи нередко встречаются кальки с русского языка, которые кажутся естественными, но на самом деле противоречат украинской норме. Одним из таких выражений является "підняти тост". По аналогии с русским "поднять тост" оно вошло в обиход, однако в украинском языке такой вариант считается неправильным.

Главред расскажет, как правильно сказать на украинском "поднять тост".

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Почему говорить "поднять тост" - ошибка

В украинском языке глагол "підняти" не используется в значении "произнести" или "обратиться со словами". Тост - это краткая торжественная речь, которую произносят во время застолья. Поэтому правильный вариант - "виголосити тост".

Как правильно употреблять в предложении:

"На весіллі він виголосив тост на честь молодят"

"Господар дому виголосив тост за здоров’я гостей"

"Після кількох слів подяки вона виголосила тост за успіх команди".

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