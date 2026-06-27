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Что означает украинское слово "баблятися": настоящее значение знают единицы

Инна Ковенько
27 июня 2026, 15:09
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Слово "баблятися" сегодня услышишь нечасто, хотя когда-то оно было привычным в разговорном украинском языке.
Что означает слово
Что означает слово "бабляться" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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  • Что означает слово "бабляться"
  • Откуда взялось это слово

Украинский язык богат древними и диалектными словами, значение которых сегодня известно далеко не всем. Одно из них — "баблятися". Это слово можно услышать в отдельных регионах Украины или в разговорах старшего поколения, хотя раньше оно было гораздо более распространенным.

Главред расскажет, что означает слово "баблятися" и откуда оно взялось.

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Что означает слово "бабляться"

Слово "баблятися", которое также можно услышать в форме "бабратися", является разговорным глаголом. Оно означает возиться, копаться, долго заниматься каким-то делом или делать что-то без спешки. Часто его используют, когда человек слишком долго выполняет работу или не может быстро справиться с задачей, пишет 24 Канал.

Например, можно сказать: "Не бабляйся, а то опоздаем" или "Он целый день бабляется у того ремонта!". В таких случаях слово означает долго возиться или медлить.

В то же время "баблятися" не всегда имеет негативное значение. Иногда этим словом просто описывают человека, который спокойно и внимательно выполняет работу, не торопясь.

Откуда происходит слово "бабляться"

"Баблятися" относится к разговорной и диалектной лексике украинского языка. Такие слова формировались на протяжении веков в разных регионах Украины и передавались преимущественно устно. Из-за этого многие подобные слова не стали частью активной литературной нормы, хотя хорошо известны носителям местных говоров.

Такие языковые особенности являются естественным явлением для украинского языка, ведь каждый исторический регион вырабатывал собственные лексические формы, которые использовались наряду с общеупотребительными словами.

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Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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