Вместо "утро вечером мудрее": народная мудрость о принятии решений на свежую голову

Распространенные кальки можно легко заменить украинскими эквивалентами. Авраменко объяснил значение народных выражений и их правильное употребление

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Утро мудрее вечера — как сказать на украинском / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как на украинском заменить выражение "утро вечера мудрее"

Что означают фразы "свиным голосом" и "дорогая крашенка к Пасхе"

Почему стоит чаще использовать народные выражения

Устоявшиеся словосочетания делают речь более выразительной, точной и информативной. Однако в повседневном общении люди часто используют кальки или привычные русские выражения, поскольку не всегда знают их точные украинские эквиваленты. Пополнение словарного запаса народными крылатыми выражениями помогает избегать языковых ошибок и делает речь более естественной — Главред расскажет подробнее.

Об этом рассказал известный лингвист Александр Авраменко в своем тематическом видеоуроке в эфире программы "Завтрак с 1+1". Специалист подробно разобрал несколько распространенных фраз и предложил правильные украинские эквиваленты, которые стоит включить в повседневную речь.

видео дня

Как сказать по-украински "утро вечера мудрее"

Популярное русское выражение "утро вечера мудрее" используют тогда, когда советуют отложить принятие важного решения до следующего дня, чтобы обдумать все с свежей головой. В украинском языке для этого есть очень точный эквивалент — "мати ніч дасть пораду". Лингвист подчеркивает, что спешить в таких делах не стоит, ведь народная пословица предупреждает: "Поспішиш — людей насмішиш".

Что означает выражение "свиным голосом"

В то же время специалист предостерегает и от чрезмерного промедления с делами. Если какое-то действие выполняется несвоевременно или слишком поздно, об этом говорят "свиным голосом". Чтобы подчеркнуть важность выполнения любой работы именно тогда, когда это наиболее актуально, используют выражение "дорогая крашенка к Пасхе".

Видео о том, как правильно говорить "утро вечера мудрее", можно посмотреть здесь:

Почему стоит чаще использовать народные выражения

Регулярное использование таких устойчивых выражений вместо калькованных форм позволяет лучше понять логику и богатство украинского языка. В конце урока Александр Авраменко призвал зрителей активно изучать, сохранять и использовать в повседневном общении языковое наследие, которое передали нам предыдущие поколения.

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