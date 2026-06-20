Ошибка в разговоре: почему не стоит просить "залишити у спокої"

Чем заменить популярную фразу "оставьте меня в покое" на украинском языке — распространённые варианты, которые рекомендуют использовать лингвисты.

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"Залиш мене у спокої" — что не так с этой фразой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как вежливо попросить человека не беспокоить вас

Какие варианты считаются естественными для украинского языка

Чем заменить привычную фразу в повседневном общении

Как правильно ответить на украинском языке тому, кто вас достает, отвлекает от работы или просто прерывает во время важных дел? Многие люди в такой ситуации автоматически говорят: "Залиш мене у спокої". Однако некоторые лингвисты считают такую фразу неудачной. Подробнее расскажет Главред.

" rel="nofollow" target="_blank">Лингвисты отмечают, что популярное выражение является примером буквального перевода. Конструкция "оставить в покое" рассматривается ими как калька с русского выражения "оставить в покое", которая не характерна для украинской языковой традиции.

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Почему это выражение вызывает споры среди лингвистов

По мнению некоторых филологов, в литературном украинском языке глагол "залишати" не следует сочетать с существительным "спокій" в таком контексте. Вместо этого они рекомендуют использовать другие устоявшиеся языковые конструкции.

Чтобы корректно и грамотно защитить свое личное пространство, стоит обратить внимание на исконно украинские эквиваленты.

Три украинские фразы, которыми можно заменить популярное выражение

"Дайте мне спокойствие!"

Это один из самых распространенных украинских вариантов. Такое сочетание слов четко передает просьбу прекратить досаждать или вмешиваться.

Видео о том, как сказать на украинском "оставьте меня в покое", можно посмотреть здесь:

"Облиште меня!"

Глагол "облишити" используют для выражения категорической просьбы или требования прекратить какое-либо действие, разговор или критику.

"Не занимайте меня!"

Это уместный повседневный вариант. В этом значении глагол "займати" может означать беспокоить, приставать или отвлекать человека от дел.

Изучение и регулярное использование этих простых выражений поможет не только защитить собственные границы во время навязчивого общения, но и сделает речь более разнообразной и выразительной.

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О личности: Ольга Багний Ольга Багний — автор и ведущая программы "Правильно на украинском" и ещё двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведёт TikTok-канал об украинском языке.

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