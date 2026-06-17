Большинство допускает ошибку: как правильно перевести "от добра добра не ищут"

Что на самом деле означает выражение "От добра добра не ищут"? Смысл, происхождение и украинские фразеологизмы, передающие тот же смысл в разговорной речи.

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Как правильно перевести на украинский "от добра добра не ищут" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Что означает поговорка "От добра добра не ищут"

Почему дословный перевод этого выражения является ошибкой

Каково происхождение этого фразеологизма

Это выражение знакомо многим, но как точно и колоритно перевести его на украинский язык — знают далеко не все. Что на самом деле означает русская поговорка "От добра добра не ищут" и какие аутентичные аналоги у нее есть в украинской культуре, подробнее расскажет Главред.

Происхождение и скрытый смысл выражения

Как рассказала доцент и кандидат филологических наук Олеся Сулима, популярная фраза имеет древнее происхождение и возникла из народных наблюдений за повседневной жизнью.

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Этот фразеологизм предостерегает человека от излишней придирчивости и чрезмерных ожиданий. Он напоминает о важности благодарности за то, что у нас уже есть, а также предупреждает о рисках постоянной погони за призрачным "лучшим". Подобные мысли встречаются во многих культурах мира, что лишь доказывает универсальность и мудрость такой жизненной позиции, — объясняет лингвист.

Почему дословный перевод — ошибка

По словам исследовательницы, переводить это выражение буквально не стоит. Поскольку это устоявшийся фразеологизм, дословное воспроизведение разрушает его языковую природу.

В украинском языке существуют собственные, гораздо более колоритные и точные соответствия, которые передают тот же смысл через знакомые образы:

"Добра добувши, кращого не шукай" — наиболее близкий по смыслу эквивалент. Он призывает ценить уже достигнутое и не рисковать им ради сомнительной выгоды.

— наиболее близкий по смыслу эквивалент. Он призывает ценить уже достигнутое и не рисковать им ради сомнительной выгоды. "Не надо плахты, ведь и запаска хороша" — народное выражение, связанное с традиционной украинской одеждой. Плахта символизирует торжественность и достаток, а запаска — простоту повседневной жизни. Фраза подчеркивает: если того, что у тебя есть, уже достаточно, не стоит без надобности искать другое.

Видео о том, как сказать на украинском языке "горбушка хлеба", можно посмотреть здесь:

Использование аутентичных украинских эквивалентов вместо буквального перевода пословицы "От добра добра не ищут" делает речь естественной, живой и колоритной, а также помогает избегать языковых калек и сохранять богатство украинской традиции.

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О личности: Олеся Петровна Сулима Олеся Петровна Сулима — украинский лингвист, кандидат филологических наук и доцент кафедры украинского языка Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова. Она является выпускницей этого же учебного заведения, где в настоящее время преподает дисциплины, связанные с культурой речи, практической грамматикой и стилистикой украинского языка. В круг её научных интересов входят исследования грамматической системы современного украинского языка, лингводидактика, а также популяризация аутентичных языковых форм, фразеологизмов и искоренение русизмов. Помимо преподавательской и исследовательской работы, она выступает в качестве языкового эксперта в средствах массовой информации и является автором ряда статей в "Энциклопедии современной Украины".

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