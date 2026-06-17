Что означает выражение "как горох о стену": откуда оно появилось в украинском языке

О чём вы узнаете:
- Что означает фразеологизм "как горох о стену"
- Почему именно горох стал частью этого выражения
- Какими украинскими выражениями можно заменить этот фразеологизм
Фразеологизм "как о стену горох" часто звучит, когда человек устает что-то объяснять или доказывать кому-то упрямому. Его нередко можно услышать в повседневной жизни с раздраженной или уставшей интонацией. Значение этого выражения знают почти все, а вот почему в нем упоминается именно горох — известно далеко не каждому.
О том, откуда взялась эта фраза и какими синонимами её можно заменить, расскажет Главред.
Что означает выражение "об стену горохом"
Смысл фразы очень прост: сколько бы ни поучал человека, результата нет. Слова как будто отскакивают от него и не достигают цели. Так говорят о ситуации, когда собеседник полностью игнорирует советы, просьбы или очевидные факты и не меняет своего поведения.
Обычно этим выражением описывают бесполезные разговоры. Например, когда родители пытаются что-то объяснить детям, а те всё равно поступают по-своему, или когда взрослый человек упорно не хочет прислушиваться к разумным аргументам.
Во многих языках есть похожие выражения. В английском, например, говорят "говорить с кирпичной стеной" или "слова попадают в глухие уши". Во всех случаях речь идет о полной бесполезности попыток убедить.
Откуда появилась фраза о горохе
Существует две основные версии происхождения этого фразеологизма.
Повседневная версия
Когда-то горох был одним из самых популярных продуктов на наших землях — из него варили супы, каши, делали начинку для пирогов. Существует мнение, что во время очистки сухие стручки иногда ударяли о твёрдую поверхность, чтобы горошины быстрее высыпались. Круглые зерна просто отскакивали от стены и разлетались в разные стороны.
Со временем это наблюдение превратилось в метафору: сказанные человеку слова так же "улетают" от него, не оставляя ни единого следа.
Версия исследователей
Не все языковеды согласны с первым вариантом. Некоторые считают, что выражение появилось сравнительно поздно — примерно в XIX веке. Традиционно горох на украинских хуторах и в селах сушили и молотили совсем иначе, а не били об стены.
Поэтому история о выбивании горошин может быть лишь народной легендой, возникшей уже после появления самого фразеологизма благодаря его наглядности.
Впрочем, каким бы ни было точное происхождение, выражение прочно закрепилось в украинском языке, литературе и даже в современном интернет-юморе.
Видео о том, откуда возник фразеологизм "разбегаться мыслью по дереву", можно посмотреть здесь:
Какими синонимами заменить это выражение
Если вы хотите разнообразить свою речь, вместо "как горох о стену" можно использовать другие колоритные украинские эквиваленты:
- "Хоть кол на голове точи" — о чрезвычайно упрямом человеке;
- "В одно ухо влетает, а из другого вылетает" — о невнимательности или нежелании слушать;
- "Как зайцу стоп-сигнал" — о чем-то совершенно ненужном и бесполезном;
- "Говори горе, а гора горой" — ещё одно народное выражение о бесплодных разговорах.
Несмотря на свой почтенный возраст, фразеологизм "как горох о стену" не теряет актуальности и сегодня. Он метко описывает ситуации, когда все слова, объяснения и аргументы оказываются бесполезными, а собеседник остаётся при своём мнении.
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Об источнике: УНИАН
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