Происхождение выражения "наелся белены": что оно на самом деле означает

Популярная фразеологическая единица "блекоты объелся" имеет интересную историю происхождения. Как она связана с ядовитым растением и что означает сегодня.

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Откуда взялось выражение "наелся белены" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Что означает выражение "наелся белены"

Какое растение дало начало этому фразеологизму

Какими украинскими выражениями можно заменить этот фразеологизм

Выражение "наелся белены" слышали многие люди. Так обычно говорят о человеке, который ведет себя неадекватно, делает глупости или говорит бессмысленные вещи. Однако это выражение возникло не случайно — оно связано с реальным и очень опасным растением. Главред расскажет более подробно.

Что такое белена и чем она опасна

Как сообщают в УНИАН, белена — это дикорастущее ядовитое растение. Она цветет крупными бледными цветками-колокольчиками с розово-фиолетовыми прожилками. Ядовитые вещества, содержащиеся в растении, служат естественной защитой от животных и насекомых.

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Если человек случайно съест белену, это может вызвать серьезное отравление. Его основные симптомы:

сильное психическое возбуждение;

бессвязная речь и потеря ориентации в пространстве;

галлюцинации;

покраснение кожи;

расширение зрачков;

учащенное сердцебиение.

В тяжелых случаях человек может потерять сознание, а без своевременной медицинской помощи отравление может привести к смерти.

Как появилось выражение "наелся беленя"

В прошлом настойку белены использовали в народной медицине для облегчения зубной боли. Если человек случайно проглатывал такую жидкость, ядовитые вещества вызывали странное и неконтролируемое поведение.

Именно из-за характерных симптомов отравления и возникло выражение "наелся белены". Сегодня растение не относится к запрещенным, однако из-за высокой токсичности садоводам рекомендуют удалять его со своих участков.

Чем можно заменить это выражение

В украинском языке есть немало синонимичных выражений, которые передают схожее значение. Вместо фразы "блекоты об'елся" можно сказать:

сошел с ума;

сошел с ума;

сошел с ума;

не в себе;

разум помутился;

переедал чемерицу;

переедал кукильвану;

дьявол сбил с толку.

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