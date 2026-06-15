Происхождение выражения "наелся белены": что оно на самом деле означает

О чем вы узнаете:
- Что означает выражение "наелся белены"
- Какое растение дало начало этому фразеологизму
- Какими украинскими выражениями можно заменить этот фразеологизм
Выражение "наелся белены" слышали многие люди. Так обычно говорят о человеке, который ведет себя неадекватно, делает глупости или говорит бессмысленные вещи. Однако это выражение возникло не случайно — оно связано с реальным и очень опасным растением. Главред расскажет более подробно.
Что такое белена и чем она опасна
Как сообщают в УНИАН, белена — это дикорастущее ядовитое растение. Она цветет крупными бледными цветками-колокольчиками с розово-фиолетовыми прожилками. Ядовитые вещества, содержащиеся в растении, служат естественной защитой от животных и насекомых.
Если человек случайно съест белену, это может вызвать серьезное отравление. Его основные симптомы:
- сильное психическое возбуждение;
- бессвязная речь и потеря ориентации в пространстве;
- галлюцинации;
- покраснение кожи;
- расширение зрачков;
- учащенное сердцебиение.
В тяжелых случаях человек может потерять сознание, а без своевременной медицинской помощи отравление может привести к смерти.
Как появилось выражение "наелся беленя"
В прошлом настойку белены использовали в народной медицине для облегчения зубной боли. Если человек случайно проглатывал такую жидкость, ядовитые вещества вызывали странное и неконтролируемое поведение.
Именно из-за характерных симптомов отравления и возникло выражение "наелся белены". Сегодня растение не относится к запрещенным, однако из-за высокой токсичности садоводам рекомендуют удалять его со своих участков.
Чем можно заменить это выражение
В украинском языке есть немало синонимичных выражений, которые передают схожее значение. Вместо фразы "блекоты об'елся" можно сказать:
- сошел с ума;
- сошел с ума;
- сошел с ума;
- не в себе;
- разум помутился;
- переедал чемерицу;
- переедал кукильвану;
- дьявол сбил с толку.
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Об источнике: УНИАН
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