Не "спички" и не "зажигалка": откуда взялось странное слово "спалахуйка"

Почему в украинском языке нет слова "спалахуйка", как правильно говорить о спичках и зажигалке и кто изобрел первое карманное устройство для розжига огня.

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Зажигалка или запальничка? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Как правильно на украинском языке называть спички и зажигалку

Почему слово "спалахуйка" является выдумкой

Кто создал первую карманную зажигалку

В повседневной речи мы часто используем суржиковые слова "спички" и "зажигалка". Однако в украинском языке есть собственные, правильные названия для этих предметов. Разобраться в языковых тонкостях поможет Главред.

Как сообщает издание УНИАН со ссылкой на лингвиста Ларису Чемерис, вместо русизма "зажигалка" следует говорить "запальничка". А вместо "спички" употреблять слово "сирники". Кстати, у спичек есть и старинные народные названия — "запалка" или "сиркач".

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Также эксперт развеяла популярный миф о слове "спалахуйка". Многие в интернете шутят, будто именно так на украинском языке называется зажигалка. На самом деле такого слова в нашем языке никогда не было. Его придумали советские пропагандисты, чтобы высмеять украинский язык и показать его смешным.

Как появилась зажигалка

Идея создать удобное устройство для добывания огня возникла очень давно.

Первые чертежи

Подобный механизм в свое время изобразил знаменитый Леонардо да Винчи. Однако тогда эту идею использовали не для бытовых нужд, а для создания оружия.

Первое изобретение

Настоящую карманную зажигалку создал немецкий химик Йохан Деберейнер в XIX веке. Она работала на водороде и была популярна, однако имела существенный недостаток — могла легко взорваться в руках.

Ювелирные изделия и уменьшение размера

Впоследствии бренд Cartier начал изготавливать дорогие зажигалки из серебра и золота. А чтобы устройство стало компактным и помещалось в карман, другой ученый изобрел специальный сплав для кремня — подобный тому, который используют и сегодня.

Почему зажигалка стала популярной благодаря войне

Больше всего зажигалки понадобились солдатам во время Первой мировой войны. На фронте они имели значительные преимущества перед спичками: не намокали под дождем и не давали большого вспышки, которая могла выдать позицию военного.

Интересно, что современный вид зажигалка приобрела также благодаря войне. Два инженера — Уилли Гринвуд и Фредерик Уайз — придумали круглое колесико для высечения искры. Они сделали это потому, что один из них потерял на фронте руку и не мог пользоваться спичками. Благодаря их изобретению мы и сегодня можем зажечь огонь одним пальцем.

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