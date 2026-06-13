Не "спички" и не "зажигалка": откуда взялось странное слово "спалахуйка"

О чем вы узнаете:
- Как правильно на украинском языке называть спички и зажигалку
- Почему слово "спалахуйка" является выдумкой
- Кто создал первую карманную зажигалку
В повседневной речи мы часто используем суржиковые слова "спички" и "зажигалка". Однако в украинском языке есть собственные, правильные названия для этих предметов. Разобраться в языковых тонкостях поможет Главред.
Как сообщает издание УНИАН со ссылкой на лингвиста Ларису Чемерис, вместо русизма "зажигалка" следует говорить "запальничка". А вместо "спички" употреблять слово "сирники". Кстати, у спичек есть и старинные народные названия — "запалка" или "сиркач".
Также эксперт развеяла популярный миф о слове "спалахуйка". Многие в интернете шутят, будто именно так на украинском языке называется зажигалка. На самом деле такого слова в нашем языке никогда не было. Его придумали советские пропагандисты, чтобы высмеять украинский язык и показать его смешным.
Как появилась зажигалка
Идея создать удобное устройство для добывания огня возникла очень давно.
Первые чертежи
Подобный механизм в свое время изобразил знаменитый Леонардо да Винчи. Однако тогда эту идею использовали не для бытовых нужд, а для создания оружия.
Первое изобретение
Настоящую карманную зажигалку создал немецкий химик Йохан Деберейнер в XIX веке. Она работала на водороде и была популярна, однако имела существенный недостаток — могла легко взорваться в руках.
Ювелирные изделия и уменьшение размера
Впоследствии бренд Cartier начал изготавливать дорогие зажигалки из серебра и золота. А чтобы устройство стало компактным и помещалось в карман, другой ученый изобрел специальный сплав для кремня — подобный тому, который используют и сегодня.
Почему зажигалка стала популярной благодаря войне
Больше всего зажигалки понадобились солдатам во время Первой мировой войны. На фронте они имели значительные преимущества перед спичками: не намокали под дождем и не давали большого вспышки, которая могла выдать позицию военного.
Интересно, что современный вид зажигалка приобрела также благодаря войне. Два инженера — Уилли Гринвуд и Фредерик Уайз — придумали круглое колесико для высечения искры. Они сделали это потому, что один из них потерял на фронте руку и не мог пользоваться спичками. Благодаря их изобретению мы и сегодня можем зажечь огонь одним пальцем.
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Об источнике: УНИАН
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